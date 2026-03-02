Elecciones 8 de marzo: así se acuerda el día libre por votar, ¿eliges tú o tu jefe?

Si piensas votar en las elecciones del 8 de marzo de 2026, hay un beneficio laboral que muchos desconocen: el medio día de descanso remunerado. No es un favor ni un permiso especial, es un derecho legal que aplica tanto para trabajadores del sector público como del privado.

La pregunta que más se repite es clara: ¿quién decide la fecha del descanso, tú o tu jefe? La respuesta está en la ley, y no favorece solo a una de las partes. La norma establece que ese día debe acordarse entre trabajador y empleador.

Qué dice la ley sobre el descanso por votar

El derecho está respaldado por la Ley 403 de 1997, que reconoce incentivos para quienes ejercen su derecho al voto. Si participas en las elecciones del 8 de marzo de 2026, puedes solicitar:



Medio día de descanso laboral remunerado

Sin descuento en tu salario

Válido para empresas privadas y entidades públicas

El punto clave es que debes contar con el Certificado Electoral, que te entregan el mismo día después de votar.

¿Quién elige la fecha del medio día libre?

La ley no permite que tú tomes el día sin avisar ni que tu jefe lo imponga sin hablar contigo. La fecha se define de común acuerdo.

Esto significa que:



Tú puedes proponer el día

El empleador puede ajustarlo según la operación

No pueden negarte el beneficio si cumples los requisitos

No pueden condicionarlo

En la práctica, se busca una fecha que funcione para ambas partes dentro del plazo legal.

Plazo para pedir el descanso por votar el 8 de marzo

El beneficio no se toma el mismo día de las elecciones. Existe un límite de tiempo:

Debes solicitarlo dentro de los 30 días calendario posteriores

Para el 8 de marzo de 2026, el plazo va hasta comienzos de abril

el plazo va hasta comienzos de abril Si dejas pasar ese tiempo, pierdes el derecho

Por eso es importante pedirlo con anticipación y no esperar a última hora.

Documento obligatorio para solicitarlo

Para que el empleador esté obligado a concederte el medio día, debes presentar:



Certificado Electoral original

Correspondiente a las elecciones del 8 de marzo de 2026

En buen estado

Sin ese documento, la empresa no tiene obligación legal de darte el descanso.

Qué pasa si tu jefe se niega

El descanso por votar es un derecho. Si cumples con el certificado y estás dentro del plazo:

No te lo pueden negar

No te lo pueden descontar del sueldo

No te pueden pedir que repongas el tiempo

Si hay negativa, puedes acudir al Ministerio del Trabajo para consultar o presentar una queja formal.

Si además eres jurado de votación

Si el 8 de marzo de 2026 no solo votas, sino que también fuiste jurado, los beneficios se suman:

Un día completo de descanso por ser jurado, según el Código Electoral

Medio día adicional por votar, según la Ley 403 de 1997

En total, puedes tener derecho a un día y medio de descanso laboral, siempre que presentes ambos certificados.