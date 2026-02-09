¿Ya sabes dónde te toca votar? Consulta aquí tu puesto para las elecciones de 2026

De cara a las elecciones legislativas que se realizarán en Colombia el domingo 8 de marzo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró la importancia de que los ciudadanos consulten con anticipación su puesto de votación.

Este proceso es clave para garantizar una jornada electoral organizada y evitar confusiones el día de los comicios, especialmente para quienes han cambiado de lugar de residencia o no recuerdan dónde les corresponde votar.

En estas elecciones, los colombianos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República, así como participarán en consultas internas de distintos partidos políticos.



Aunque muchos votantes suelen acudir al mismo lugar de votación en cada elección, la Registraduría advierte que los puestos pueden cambiar por diferentes razones, como reubicaciones logísticas, cierres temporales de sedes educativas o actualizaciones del censo electoral.

Por esta razón, la entidad recomienda verificar la información oficial días antes de la jornada, con el fin de conocer la dirección exacta del puesto asignado y la mesa en la que se debe sufragar.

De acuerdo a lo anterior, para facilitar este proceso, la Registraduría Nacional ha habilitado una plataforma digital que permite consultar el puesto de votación de forma rápida y gratuita desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Cómo consultar el puesto de votación para las elecciones legislativas de 2026?

El sistema está diseñado para que los ciudadanos puedan acceder a su información electoral sin intermediarios y con total seguridad, siguiendo estos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: el primer paso consiste en acceder al sitio web dispuesto por la entidad para la consulta de puestos de votación. Este enlace se encuentra disponible en la página oficial de la Registraduría y es el único canal autorizado para verificar la información electoral.



el primer paso consiste en acceder al sitio web dispuesto por la entidad para la consulta de puestos de votación. Este enlace se encuentra disponible en la página oficial de la Registraduría y es el único canal autorizado para verificar la información electoral. Digitar el número de cédula de ciudadanía: una vez en la plataforma, el ciudadano debe ingresar su número de documento de identidad en el campo correspondiente, asegurándose de que los datos sean correctos para evitar errores en la consulta.

Seleccionar el tipo de elección: en el formulario se debe elegir la opción correspondiente a las elecciones legislativas de 2026, ya que la información puede variar según el proceso electoral.

Completar el sistema de verificación de seguridad: la plataforma solicita una validación de seguridad para confirmar que la consulta es realizada por una persona y no por un sistema automatizado.

Hacer clic en la opción de consulta: al finalizar el proceso, el sistema mostrará en pantalla el lugar de votación asignado, incluyendo la dirección exacta, el municipio, el puesto y la mesa en la que el ciudadano deberá votar.

Además de consultar el puesto de votación, la Registraduría recuerda que los ciudadanos que no se sientan conformes con el lugar asignado o que se hayan mudado recientemente pueden realizar el trámite de cambio o actualización del puesto.

Este procedimiento se realiza de manera presencial en las sedes de la entidad y en puntos móviles habilitados en diferentes ciudades del país durante los meses previos a la elección.

Para efectuar la actualización, solo es necesario presentar la cédula de ciudadanía en su versión física o digital. Una vez realizado el trámite dentro de los plazos establecidos, el cambio se verá reflejado en el censo electoral y será válido para las elecciones legislativas de marzo de 2026.

