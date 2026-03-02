Publicidad

Farándula  / Dan a conocer el estado de Verónica, hermana de Karol G, tras el video viral

A través de sus redes sociales, la familiar de la cantante mostró la compleja situación que estaba viviendo, además de una herida en su mano.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

Una de las noticias que causó mayor revuelo en los últimos días fue la sorpresiva aparición de la hermana de Karol G, quien publicó un video en Instagram donde mostró una herida en su mano. Tras este episodio, se conoció el estado de salud de Verónica.

Recordemos que según la grabación ella se lesionó cuando deseaba ingresar a la vivienda de sus padres con el fin de recuperar a su hija, Sophia. En el mismo contenido también habló de la situación que estaría atravesando con el padre de la menor, identificado como Jaime Llamo.

Puedes leer: Hermana de Karol G lanza fuertes dardos contra su familia y expareja; decidió no callar

Por otro lado, también mencionó a sus padres y los señaló de haberse violentado en medio de una compleja situación familiar. Tanto es así que por esta publicación comenzaron a surgir teorías sobre un proceso de separación y un conflicto con relación a la custodia de la menor, además de la salud mental de la mujer.

De igual forma, se conoció que mientras Verónica compartió la publicación sus redes sociales dejaron de estar activas. Ante el silencio de la protagonista, su hermana Jessica Giraldo, quien también es mánager de Karol G, salió al paso con un comunicado oficial, donde pidió empatía y respeto por la situación, por la compleja situación.

¿Cuál es el estado de Verónica, hermana de Karol G?

Ante estas preguntas, se conoció por parte de el programa El Gordo y La Flaca abordó el tema y una de sus periodistas aseguró tener información proveniente de fuentes cercanas a 'La Bichota'. De acuerdo con lo señalado en el espacio televisivo, Verónica se encontraría tranquila y recibiendo el apoyo de sus seres más cercanos.

Puedes leer: Karol G y Feid protagonizan tenso encuentro en los Grammy 2026 tras su ruptura

“Me dicen desde Medellín que en estos momentos Verónica está tranquila, está en un sitio en donde puede estar ella segura también (...) Que no existe bajo ningún motivo un propósito de que le quieran arrebatar a su hija de su lado”, dijo la comunicadora con relación a esta situación.

Asimismo, según este medio la información sobre un proceso de separación no correspondería a la realidad y se mencionó que la hermana de Karol G enfrenta una enfermedad. De igual forma, mencionó que esta condición no mejora debido a que ella no ha continuado con el tratamiento.

Por lo cual, el caso continúa generando conversación en plataformas digitales. Por el momento, los fanáticos de la paisa y su familia están a la espera de un pronunciamiento oficial; sin embargo, además del comunicado de Jessica no hay otra comunicación con respecto a este tema.

