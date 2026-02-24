Hermana de Karol G lanza fuertes dardos contra su familia y expareja; decidió no callar

La imagen de perfección que rodeaba al clan de la "Bichota" se ha roto de forma estrepitosa en las últimas horas. Verónica Giraldo, la hermana mayor de Karol G, ha encendido las redes sociales con una serie de confesiones que han dejado a sus seguidores con la boca abierta, revelando que detrás de las sonrisas y los éxitos mundiales, existe una fractura interna que nadie se esperaba.

Todo comenzó cuando la empresaria paisa decidió utilizar sus historias de Instagram para desahogarse sobre la compleja situación que vive con Jaime Llano, el padre de su pequeña hija Sophia.



Lo que inicialmente parecía ser un descargo sobre una ruptura amorosa, rápidamente tomó un giro mucho más oscuro cuando Verónica aclaró que no se trataba de indirectas para nadie más que para su ex, a quien señaló de querer demostrar una imagen falsa frente a los demás.



Según sus declaraciones, se encuentra en medio de una intensa disputa legal por la custodia de la niña, enfrentando una presión emocional que la ha llevado al límite.

El punto más crítico de esta historia ocurrió este lunes 23 de febrero, cuando Verónica mostró sus manos con heridas profundas y manchas rojas.

Según relató la propia empresaria, estas lesiones se produjeron al romper un vidrio de la vivienda de sus padres en un intento desesperado por rescatar a su hija.

La gravedad del asunto aumentó cuando ella misma confesó sentirse traicionada: "Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda", afirmó visiblemente afectada, denunciando que sus propios padres estarían apoyando la posición de su expareja en el conflicto legal.

Pero Verónica no se detuvo ahí. En un giro que nadie vio venir, decidió desenterrar memorias de su infancia para explicar por qué no considera a los suyos como la "familia ideal" que todos ven en las pantallas.

Relató episodios de extrema tensión entre sus padres durante su niñez, mencionando incluso agresiones físicas directas por parte de su padre hacia su madre que la marcaron profundamente.

Estas revelaciones buscan, según ella, exponer que el entorno en el que crecieron no fue el ejemplo de armonía que se ha comercializado públicamente.

Mientras Verónica enfrentaba este torbellino, su cuenta de Instagram desapareció repentinamente de la red. Ante el silencio de la protagonista, su hermana Jessica Giraldo, quien también es mánager de Karol G, salió al paso con un comunicado oficial.

En este mensaje, Jessica pidió empatía y respeto, asegurando que como familia están manejando un momento "muy sensible y difícil" desde hace años, priorizando que Verónica reciba el apoyo y la atención necesarios para proteger su bienestar y el de la menor.

Por ahora, el mundo del entretenimiento observa con asombro cómo se desarrolla este drama familiar. Mientras Jessica aboga por la discreción y el amor filial, Verónica ha dejado claro que se siente desplazada y sin el respaldo de quienes deberían ser su mayor red de apoyo.

Hasta el momento, Karol G ha preferido mantenerse al margen de la polémica pública, sin emitir declaraciones sobre las fuertes acusaciones de su hermana mayor o el estado de la custodia de su sobrina.

El caso sigue bajo el escrutinio de los seguidores, quienes debaten intensamente sobre la realidad que se esconde tras las redes sociales del clan Giraldo.

