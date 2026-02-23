Karol G despidió a Willie Colón con un emotivo mensaje: “Para siempre”

Este sábado 21 de febrero se presentó la partida de Willie Colón, noticia que generó un gran impacto en la industria musical. Tanto es así que fue el impacto del cantante que dejó una huella en varias generaciones, al punto que la artista de Karol G también compartió un mensaje de despedida ante esto.

Recordemos que el fallecimiento de Willie se presentó por medio de un comunicado de la familia del salsero, quien dio a conocer la noticia de su partida a los 75 años. Después de haber sido hospitalizado en días previos debido a algunos problemas respiratorios.

Por medio de sus redes sociales, la cantante colombiana por medio de una historia de Instagram. En la cual publicó una imagen en la que se observa el interior de su carro mientras suena la canción Oh, qué será de Willie Colón y para acompañar la imagen usó la canción de idilio.



Durante la fotografía no se encuentra hablando directamente a la cámara ni dejando un mensaje, donde solo dejó la música reproduciéndose, en donde solo compartió un breve mensaje “Para siempre”, acompañando de un emoji de la paloma blanca, la que generalmente se usa como un símbolo de paz.

¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento de Wille Colón?

La salud del artista comenzó a deteriorarse públicamente días antes. Según los reportes, el músico fue ingresado de emergencia en un centro asistencial de Nueva York el pasado miércoles 18 de febrero. Algunas versiones sugieren que el artista sufrió un cuadro de complicaciones respiratorias agudas, las cuales se habrían agravado debido a la fuerte ola invernal debido a la ola invernal en Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de las filtraciones sobre su estado clínico, el equipo de comunicaciones y sus familiares directos mantuvieron un estricto manejo confidencial. Hasta el momento de su fallecimiento, no se emitió un parte médico detallado, situación que genera incertidumbre entre sus seguidores.

De igual forma, se conoció que previó a su hospitalización Willie Colón también sufrió un accidente en el año 2021 en Carolina del Norte. Al punto que este terminó padeciendo una conmoción cerebral, fracturas en la vértebra cervical C1 y laceraciones graves en el cuero cabelludo.

Al punto que se conoció que varios expertos comentaron que este accidente comprometió su bienestar físico a largo plazo, derivando en secuelas crónicas en la espalda, la cabeza y, fundamentalmente, en los pulmones. Afirmando que por esto se pudo ver deteriorada su salud en los últimos años.

