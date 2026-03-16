Adam Pearson: el invitado de los Oscar que terminó robándose las miradas; tiene un gemelo

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 dejó momentos memorables, pero uno de los más impactantes fue la aparición de Adam Pearson, un actor inglés que asistió por primera vez a la ceremonia y terminó convirtiéndose en tendencia mundial por la historia que hay detrás de su rostro.

Su presencia no estuvo marcada por escándalos ni extravagancias, sino por algo mucho más poderoso: visibilizar la neurofibromatosis tipo 1, una condición genética con la que vive desde la infancia y que ha transformado su apariencia física con el paso de los años.

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Minutos antes de ingresar al teatro, Pearson compartió un mensaje en sus redes sociales recordando lo improbable que le parecía, cuando era niño, llegar a ese escenario. Contó que jamás imaginó estar rodeado de actores a los que admiraba, pero como colega y no como espectador.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo, orgullo y admiración de personas de distintos países.

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Qué es la enfermedad que padece Adam Pearson

El actor vive con neurofibromatosis tipo 1 (NF1), un trastorno genético poco frecuente que provoca el crecimiento de tumores benignos en el tejido nervioso y cambios visibles en la piel. También puede generar manchas de tono marrón claro y alteraciones en distintas partes del cuerpo.

Esta condición afecta aproximadamente a una de cada 2.500 personas. En muchos casos no es visible externamente, pero en otros puede modificar notablemente los rasgos faciales, como ocurrió con Pearson.

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Creció en Croydon, al sur de Londres, junto a su hermano gemelo. Durante los primeros años ambos eran casi idénticos, pero con el tiempo la enfermedad comenzó a manifestarse con mayor intensidad en él. A los cinco años sufrió un golpe en la cabeza que no sanó correctamente y, tras varias evaluaciones médicas, recibió el diagnóstico definitivo.

Adam Pearson y su hermano gemelo

Con el avance de la enfermedad, su apariencia cambió de forma progresiva, algo que influyó en su vida escolar. Según ha contado en entrevistas, durante años tuvo que enfrentar comentarios y burlas constantes, especialmente cuando su rostro se volvió más distinto al de otros niños.

Curiosamente, su hermano también fue diagnosticado con la misma condición, aunque sin manifestaciones visibles, lo que demuestra lo impredecible que puede ser esta enfermedad incluso dentro de una misma familia.

Adam Pearson y su hermano gemelo

La película que impulsó su reconocimiento internacional

Su historia dio un salto importante con la película 'Un hombre diferente', un drama que aborda precisamente los desafíos de vivir con una apariencia fuera de lo común. En la trama, un actor con una condición facial se somete a un procedimiento experimental para cambiar su rostro, creyendo que así mejorará su vida, pero descubre que los retos continúan de otras formas.

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La producción recibió reconocimiento en distintos premios y ayudó a abrir conversaciones sobre inclusión, identidad y representación en la industria del entretenimiento. También puso a Pearson en el radar internacional, consolidándolo como una figura influyente más allá de su trabajo actoral.

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Su asistencia a los Oscar 2026 fue vista como la confirmación de ese camino. No llegó como una curiosidad mediática, sino como parte activa del mundo del cine. Entre flashes, entrevistas y saludos con otras celebridades, su presencia dejó claro que su historia ya forma parte de la conversación global sobre diversidad en la pantalla.

Esa noche, sin necesidad de discursos largos ni gestos exagerados, Adam Pearson logró algo que pocas apariciones consiguen: que millones de personas hablaran de una enfermedad poco conocida y, al mismo tiempo, reconocieran el talento de un actor que ha decidido mostrarse tal como es