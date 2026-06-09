¿Irán a la cárcel? Blessd y Dímelo Jara afrontan imputación por presunto secuestro

Este martes 9 de junio se adelantará la audiencia de imputación de cargos en contra de Stiven Mesa Londoño, conocido mundialmente como Blessd, y su mánager Santiago Jaramillo, alias Dímelo Jara.

La Fiscalía General de la Nación busca determinar la responsabilidad de los implicados en un grave caso de presunto secuestro extorsivo agravado, un delito que conmociona a la industria musical en Colombia.

Puedes leer: VIDEO: Blessd aparece en la cama con Aida Victoria Merlano; "No es ejemplo de nada"



El caso judicial se remonta a hechos ocurridos hace cuatro años en el barrio El Poblado de Medellín. Según la denuncia formal, las presuntas víctimas —Andrés Felipe Sánchez, reconocido imitador de Ozuna en el programa Yo me llamo, junto a otro artista que imitaba a Blessd— fueron citadas a las oficinas de una disquera local.

Una vez en el sitio, habrían sido retenidas contra su voluntad, agredidas físicamente y amenazadas con armas de fuego por el equipo del reguetonero.

La acusación de la Fiscalía sostiene que el objetivo del retenimiento ilegal era, presuntamente, obligar a los artistas a firmar contratos comerciales y exigirles que cesaran sus espectáculos de imitación.

Publicidad

El trasfondo del conflicto radicaba en el uso no autorizado de la imagen y marca de Blessd en presentaciones públicas. En Colombia, el delito de secuestro extorsivo es castigado con severidad, exponiendo a los procesados a penas que podrían alcanzar hasta los 38 años de prisión.

Revelan nueva denuncia contra Blessd por supuestas amenazas, imagen de referencia Foto: imagen tomada de @blessd

¿Qué responde la defensa de Blessd?

Ante la gravedad de los cargos y la solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por parte de la acusación, la defensa de Blessd reaccionó con firmeza.

Publicidad

La firma de abogados Arango-Trespalacios emitió un comunicado oficial desvinculando por completo al intérprete de Medallo de los incidentes violentos.

El equipo jurídico enfatizó de manera categórica que el cantante no estuvo presente ni participó en la reunión de junio de 2022, afirmando que dicha ausencia ya se encuentra acreditada dentro del expediente judicial.

Puedes leer: Mujer implicada en supuesta infidelidad de Blessd revela detalles de chats filtrados

De igual manera, los apoderados explicaron que la disputa original por los derechos de imagen ya había sido direccionada inicialmente hacia mecanismos de justicia restaurativa y conciliación entre las partes afectadas.

La defensa cuestionó el cambio sorpresivo en la calificación jurídica por parte de la Fiscalía tres años después de la denuncia, pasando de un posible constreñimiento legal a secuestro extorsivo.

Pese a las discrepancias del enfoque penal, confirmaron la asistencia virtual del cantante y su mánager a la diligencia programada, garantizando el respeto absoluto al debido proceso ante los jueces de la República. El desarrollo de esta audiencia virtual definirá el futuro inmediato de la carrera del artista antioqueño.

Publicidad

Blessd y Dímelo Jara

¿Se podrá ver en vivo la audiencia de Blessd?

No, la audiencia de imputación de cargos contra Blessd y Dímelo Jara no se transmitirá públicamente en vivo.

Publicidad

Al tratarse de una diligencia judicial penal en Colombia que se encuentra en su etapa preliminar (imputación y solicitud de medida de aseguramiento), el acceso a la sala virtual de audiencias está restringido exclusivamente a las partes implicadas: los jueces, los fiscales, los abogados defensores, las presuntas víctimas y los propios acusados.

Aunque el principio de publicidad rige la justicia en el país, los jueces de control de garantías suelen mantener la reserva de los enlaces de las plataformas virtuales (como Microsoft Teams o Zoom) para proteger los datos sensibles del expediente, evitar filtraciones que afecten el debido proceso y garantizar la seguridad de los testigos.

Por lo tanto, ningún canal oficial de la Rama Judicial ni medio de comunicación emitirá el video en tiempo real; la información de lo que suceda dentro de la diligencia se conocerá únicamente a través de los reportes de prensa y comunicados oficiales que emitan las partes al finalizar la sesión.