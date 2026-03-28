Mujer implicada en supuesta infidelidad de Blessd revela detalles de chats filtrados

La conversación digital volvió a encenderse alrededor de Blessd, luego de que una mujer señalada en una presunta infidelidad decidiera hablar públicamente y dar su versión de los hechos.

El caso, que ya venía generando comentarios en redes sociales, tomó un nuevo rumbo tras la publicación de un video en el que la creadora de contenido aseguró: “Yo sí puedo decir la verdad”, dejando en evidencia una narrativa distinta a la que había presentado el artista días atrás.



Blessd en el centro de versiones enfrentadas

El nombre de Blessd no solo ha sido tendencia por su música, sino también por situaciones relacionadas con su vida personal. En esta ocasión, el foco se dio tras la filtración de supuestas conversaciones con una creadora de contenido, lo que generó una ola de reacciones entre seguidores y usuarios digitales.

Inicialmente, el artista se pronunció en una transmisión en vivo junto al streamer Westcol, donde afirmó que la mujer en cuestión era quien lo buscaba y que parte de los mensajes difundidos no correspondían a la realidad. Estas declaraciones marcaron el punto de partida para una nueva etapa del caso.



Blessd y la respuesta que encendió el debate

Tras esas afirmaciones, la creadora de contenido decidió no quedarse en silencio y publicó un video en sus redes sociales en el que contradijo directamente al cantante. Según su versión, los chats filtrados sí serían auténticos y aseguró que fue él quien mostró interés desde el inicio de la interacción.

“Están dando una versión que no es verdad. Al principio no quise hablar para no agrandar más la situación (…) los chat son ciertos”, expresó en su mensaje, que rápidamente se viralizó.

Además, agregó frases que generaron aún más impacto entre los usuarios: “No vengas a cambiar la historia… desde el inicio me dijiste que querías ver mi contenido”, dejando entrever que existió una comunicación constante entre ambos.

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Este cruce de versiones ha mantenido el tema en tendencia, con opiniones divididas. Mientras algunos usuarios respaldan la postura de la mujer por la forma directa en la que se expresó, otros cuestionan la falta de pruebas adicionales que sustenten completamente sus declaraciones.

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Blessd, redes sociales y una polémica en crecimiento

El episodio también ha puesto sobre la mesa el papel de las redes sociales en la amplificación de este tipo de situaciones. La historia ha evolucionado a través de videos, transmisiones en vivo y publicaciones que han sido replicadas miles de veces, consolidando el tema como uno de los más comentados en plataformas digitales.

En medio del debate, la creadora de contenido cerró su intervención con un mensaje que muchos interpretaron como dirigido a la pareja del artista, la influenciadora Manu QM, señalando que no se debería responsabilizar a terceros por las decisiones de otra persona.

Por ahora, el caso continúa generando conversación y mantiene a Blessd en el centro de la atención pública, con versiones opuestas que siguen alimentando el interés de los seguidores y el debate en el entorno digital.

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