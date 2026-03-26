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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Blessd rompió el silencio sobre su relación con Manuela QM: ¿terminaron?

Blessd rompió el silencio sobre su relación con Manuela QM: ¿terminaron?

El músico participó en el stream de Westcol en una plataforma digital y habló del escándalo de los chats filtrados y su relación con Manuela QM.

Blessd rompió el silencio sobre su relación con Manuela QM: ¿terminaron?
Blessd rompió el silencio sobre su relación con Manuela QM: ¿terminaron?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

El cantante Blessd, se encuentra nuevamente en la atención de las redes sociales, esto tras pronunciarse sobre lo ocurrido con Manuela QM, al punto que terminó confirmando su ruptura, quien se encuentra embarazada de su primer hijo, esto en una reveladora transmisión junto al streamer WestCol.

Cabe destacar que todo inició ante la filtración de unos presuntos chats que sugerían que el cantante le habría sido infiel a Manuela. Sin embargo, en su conversación con el streamer desmintió la veracidad de dichas conversaciones, asegurando que todo fue falso. Así mismo, explicó que él suele interactuar con sus seguidores en redes sociales.

Puedes leer: Manager de Blessd es señalado de atropellar en estado de embriaguez a un ciclista

“Lo que fue fue, pero no fue nada más. Yo no me metí con nadie, ni estuve con nadie, ni hablé con nadie, nada pa'. Que hijue… chicharrón, pero confíen en mí”, enfatizó el cantante durante el vivo en Kick, asimismo, afirmó que sus declaraciones siempre generan ruido a todos.

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    /Foto: redes sociales
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    Dura y radical decisión de Manuela QM tras los rumores de infidelidad de Blessd

A pesar de su defensa, el ambiente durante el stream se tornó tenso cuando Westcol le hizo bromas sobre una de las mujeres implicadas en los rumores, lo que provocó una reacción de incomodidad en el artista, quien pidió no escalar el tema.

¿Qué más reveló Blessd en la transmisión?

Tanto es así que la incertidumbre sobre su relación terminó de despejarse cuando, ante una pregunta directa sobre su estado sentimental, Blessd evitó responder de forma clara y bajó la cabeza, pidiendo que pusieran música. Este gesto, sumado a la eliminación de fotos por parte de Manuela en sus redes sociales termina de confirmar los rumores.

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Puedes leer: Westcol rompe el silencio y confiesa la difícil situación que vive: “No puedo parar”

A pesar de la crisis sentimental, Blessd se mostró emocionado por su futura paternidad. El cantante confirmó que está esperando un varón, detalle que se dio a conocer por el color azul de unos zapatos en una publicación reciente.

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"Yo soy un guerrero de haters... pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones", expresó el artista, subrayando que su prioridad actual es la llegada de su primogénito. Aunque la relación con la madre de su hijo haya terminado, los internautas esperan que el cantante cumpla con sus responsabilidades paternas con la misma convicción con la que anunció la noticia.

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