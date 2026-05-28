Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
WESTCOL Y ABELARDO
FORMULARIOS E-14
PREDICCIÓN SOBRE EL PRESIDENTE 2026
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Westcol da fecha de stream con Abelardo de la Espriella tras cancelar con Paloma Valencia

Westcol da fecha de stream con Abelardo de la Espriella tras cancelar con Paloma Valencia

El famoso streamer antioqueño cierra su ciclo de entrevistas políticas, justo antes de que se abran las urnas para la primera vuelta presidencial en Colombia.

Cuándo es la entrevista de Westcol con Abelardo de la Espriella (Elecciones 2026)
Westcol da fecha de stream con Abelardo de la Espriella tras cancelar con Paloma Valencia
Foto: Redes de Westcol y Abelardo de la Espriella
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Las elecciones presidenciales de 2026 están a la vuelta de la esquina y el mundo digital se ha convertido en un escenario clave para conocer a quienes aspiran a gobernar el país entre 2026 y 2030.

Si sigues de cerca la actualidad nacional y el contenido de los creadores digitales, seguro que ya sabes que Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, ha estado en el centro de la conversación política por sus encuentros con figuras de alto nivel.

Puedes leer: ¿Se puede llevar esfero propio para votar? El mito detrás de su validez y las multas

Recientemente, el streamer confirmó lo que muchos estaban esperando: un encuentro en vivo con el candidato independiente Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria.

Esta reunión se suma a las que ya tuvo anteriormente con personajes de la talla de Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, las cuales atrajeron a miles de espectadores en su canal.

Te puede interesar

Cómo votar con cédula digital en elecciones presidenciales 2026 este 31 de mayo
Información de servicio

Cómo votar con cédula digital en elecciones presidenciales 2026 este 31 de mayo

Así funcionará Ley Seca por elecciones presidenciales de Colombia; multas de casi $2 millones
Nación

Así funcionará Ley Seca por elecciones presidenciales de Colombia; multas de casi $2 millones

¿Cuándo será la entrevista de Westcol con Abelardo de la Espriella?

Si te preguntas por el momento exacto para conectarte, toma nota: el stream se llevará a cabo este sábado 30 de mayo. Es una fecha estratégica, ya que ocurre apenas un día antes de que se desarrolle la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Westcol anunció esta cita durante una de sus transmisiones en vivo mientras conducía uno de sus vehículos y hablaba con su audiencia sobre los temas electorales del país.

Aunque el creador de contenido ha sido claro con el día, todavía no se conoce la hora precisa de la transmisión. Sin embargo, Westcol ha indicado que próximamente entregará más detalles a sus seguidores para que no se pierdan ni un minuto del encuentro.

Publicidad

Quienes deseen seguir la charla podrán hacerlo a través de su canal oficial en la plataforma Kick, y se espera que también se emita por las redes sociales del candidato, tal como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Puedes leer: ¿Qué pasa realmente si el voto en blanco el 31 de mayo en Colombia es muy alto?

Publicidad

¿Por qué Westcol canceló su stream con Paloma Valencia?

Uno de los temas que más ha generado ruido en redes sociales es la cancelación de la entrevista que Westcol tenía planeada con la candidata Paloma Valencia.

Te puede interesar

Mhoni Vidente predice elecciones en Colombia
Virales

Mhoni Vidente lanza nueva y sombría predicción sobre elecciones en Colombia, ¿reversazo?

Jurados de Votación Presidenciales 2026
Información de servicio

¿Te eligieron? Consulta si eres jurado de votación en las elecciones presidenciales 2026

El streamer fue muy directo al explicar sus razones: la decisión no se debió a problemas personales con la senadora del Centro Democrático, sino a factores externos relacionados con su entorno.

Westcol tomó la determinación de suspender el encuentro tras conocerse el apoyo público que Valencia recibió del también influencer Yeferson Cossio.

El antioqueño manifestó que no quiere que su trabajo se vea vinculado con promociones o negocios digitales con los que no está de acuerdo, mencionando específicamente temas como "pirámides" o la promoción de criptomonedas.

Para él, relacionarse con este tipo de contextos afecta su labor como creador de contenido y prefirió marcar distancia.

Además de este cambio en la agenda, Westcol también mencionó que tuvo contacto con Iván Cepeda. No obstante, el congresista le manifestó que prefería realizar su aparición en un eventual escenario de segunda vuelta presidencial.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Westcol

Abelardo de la Espriella

Viral