Westcol da fecha de stream con Abelardo de la Espriella tras cancelar con Paloma Valencia

Las elecciones presidenciales de 2026 están a la vuelta de la esquina y el mundo digital se ha convertido en un escenario clave para conocer a quienes aspiran a gobernar el país entre 2026 y 2030.

Si sigues de cerca la actualidad nacional y el contenido de los creadores digitales, seguro que ya sabes que Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, ha estado en el centro de la conversación política por sus encuentros con figuras de alto nivel.

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Recientemente, el streamer confirmó lo que muchos estaban esperando: un encuentro en vivo con el candidato independiente Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria.



Esta reunión se suma a las que ya tuvo anteriormente con personajes de la talla de Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, las cuales atrajeron a miles de espectadores en su canal.

¿Cuándo será la entrevista de Westcol con Abelardo de la Espriella?

Si te preguntas por el momento exacto para conectarte, toma nota: el stream se llevará a cabo este sábado 30 de mayo. Es una fecha estratégica, ya que ocurre apenas un día antes de que se desarrolle la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Westcol anunció esta cita durante una de sus transmisiones en vivo mientras conducía uno de sus vehículos y hablaba con su audiencia sobre los temas electorales del país.

🔴🇨🇴ATENCIÓN. @WestCOL ANUNCIA Stream con @ABDELAESPRIELLA para el sábado



🚨Y Canceló su stream con @PalomaValenciaL porque está con Cossio quien ‘promueve presuntas estafas de criptomonedas’ pic.twitter.com/YPQylgFeYg — By Viral 24 (@ByViral24) May 26, 2026

Aunque el creador de contenido ha sido claro con el día, todavía no se conoce la hora precisa de la transmisión. Sin embargo, Westcol ha indicado que próximamente entregará más detalles a sus seguidores para que no se pierdan ni un minuto del encuentro.

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Quienes deseen seguir la charla podrán hacerlo a través de su canal oficial en la plataforma Kick, y se espera que también se emita por las redes sociales del candidato, tal como ha sucedido en ocasiones anteriores.

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¿Por qué Westcol canceló su stream con Paloma Valencia?

Uno de los temas que más ha generado ruido en redes sociales es la cancelación de la entrevista que Westcol tenía planeada con la candidata Paloma Valencia.

El streamer fue muy directo al explicar sus razones: la decisión no se debió a problemas personales con la senadora del Centro Democrático, sino a factores externos relacionados con su entorno.

Westcol tomó la determinación de suspender el encuentro tras conocerse el apoyo público que Valencia recibió del también influencer Yeferson Cossio.

El antioqueño manifestó que no quiere que su trabajo se vea vinculado con promociones o negocios digitales con los que no está de acuerdo, mencionando específicamente temas como "pirámides" o la promoción de criptomonedas.

Para él, relacionarse con este tipo de contextos afecta su labor como creador de contenido y prefirió marcar distancia.

Además de este cambio en la agenda, Westcol también mencionó que tuvo contacto con Iván Cepeda. No obstante, el congresista le manifestó que prefería realizar su aparición en un eventual escenario de segunda vuelta presidencial.

