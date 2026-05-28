Giro en muerte de Ana María Meza tras informe de Medicina Legal: No fue un accidente

La muerte de Ana María Meza, la cual ocurrió el pasado 24 de enero de 2026 en el norte de Bogotá, dio nuevos detalles dado que inicialmente fue reportado como que la mujer se terminó quitando la vida, es hoy investigado por la Fiscalía General de la Nación como un caso de feminicidio agravado y acceso carnal violento.

Tanto es así que un juez de control de garantías envió a prisión preventiva a su compañero sentimental, Carlos Mario Rodríguez Rosas, quien se desempeñaba como gerente corporativo de una reconocida entidad bancaria. Además Medicina Legal entregó detalles sobre la biopsia de lo ocurrido.

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El informe reveló que el cuerpo de Ana María Meza presentaba lesiones que no guardaban relación con la caída desde el edificio ubicado en el sector de La Calleja, Usaquén. Al punto que en las evidencias más contundentes se evidencian que tenía tres uñas rotas en su mano derecha y dos en la izquierda.



Además, los forenses documentaron hematomas en los brazos y muñecas, compatibles con maniobras de sujeción, y múltiples golpes en el rostro y la boca. Según el fiscal del caso, Martín Cortés, la agresión se produjo en un contexto de dominación y reproche hacia la víctima.

¿Qué teoría sostiene la Fiscalía por lo ocurrido con Ana María Meza?

Por lo cual, la teoría de la Fiscalía sostiene que, antes de la caída, Rodríguez Rosas habría obstruido la boca y nariz de la joven. Esto le provocó una hipoxia cerebral aguda, dejándola en un estado de inconsciencia y agonía. El ente acusador afirma que, en ese estado de indefensión, la mujer fue accedida por ese hombre.

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Posteriormente, el procesado la arrojó desde la ventana del quinto piso y procedió a alterar la escena del crimen para simular que se trataba de una decisión voluntaria de la víctima. "No se detuvo ante ningún umbral de prohibición penal", señaló el fiscal durante las audiencias.

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Carlos Mario Rodríguez Rosas fue capturado por unidades de la SIJIN y, aunque no aceptó los cargos de feminicidio agravado y acceso carnal violento, permanecerá en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Por su parte, el Banco de Bogotá emitió un comunicado aclarando que el implicado ya no tiene vínculo laboral con la institución y rechazó categóricamente cualquier forma de violencia contra la mujer. La entidad expresó su profunda consternación y solidaridad con la familia de Meza.