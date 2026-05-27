Revelaciones sobre 'safari' gastronómico en El Bronx: "Con carne humana"

Si eres de los que no puede resistirse a un buen misterio, seguramente ya conoces a Esteban Cruz. Este antropólogo, escritor y periodista colombiano, que ya cuenta con más de medio millón de seguidores en su canal de YouTube "Historias Paranormales", estuvo recientemente en entrevista en El Klub de La Kalle.

Durante su charla, Cruz compartió algunos de los expedientes más impactantes de sus más de 800 videos, tocando temas que van desde profecías hasta encuentros con lo desconocido.

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Sin duda, el momento más impactante de su intervención en El Klub fue cuando abordó la historia de los millonarios que comían carne humana en el Bronx.



A través de un relato crudo y detallado, Cruz explicó cómo figuras de gran poder económico buscaban experiencias extremas que desafían cualquier lógica moral.

¿Quiénes eran los millonarios que comían carne humana según Esteban Cruz?

Según relató Esteban en El Klub, esta historia se centra en un chef colombiano apodado "el gringo", quien estudió en Nueva York y trabajó bajo la corriente de Anthony Bourdain.

Tras caer en problemas de adicción, terminó viviendo en el sector del Bronx en Bogotá, donde fue secuestrado por bandas locales. Allí, fue obligado a cocinar para rituales que buscaban "volverse invisibles" o adorar al diablo.

Lo más aterrador que Cruz reveló en El Klub es que los comensales no eran habitantes del sector, sino personas muy bien vestidas y con mucho dinero que venían de diversos países.

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Para estos individuos, comer carne de esta era visto como un "safari" o una experiencia exótica más en sus vidas llenas de lujos. El propio chef confesó que, al verse obligado a probar sus preparaciones, el sabor le recordaba al "marrano, pero más rico".

¿Qué dicen los archivos desclasificados sobre seres no humanos?

Esteban explica que el fenómeno de la desclasificación ha tomado fuerza recientemente. Según el experto, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, comenzó a liberar información que antes era considerada alto secreto.

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Entre estos documentos, destaca una fotografía impresionante de los astronautas en la Luna donde se aprecian tres objetos flotando en el horizonte. Pero hay archivos aún más aterradores.

Cruz menciona una imagen de finales de los años 60 que muestra a un ser humanoide muy delgado, cuya apariencia es descrita como un extraño cruce entre un humano y un perro.

Además, se han dado a conocer grabaciones militares de objetos que se mueven en el cielo con comportamientos biológicos, similares a pulpos o calamares con extremidades, que parecen "jugar" frente a las cámaras de alta definición de los drones.

Lo más inquietante es la existencia de los llamados "ovnis invisibles". En países como Chile, los radares y cámaras térmicas del ejército han registrado objetos que los pilotos no pueden ver a simple vista, pero que dejan rastros claros en la tecnología militar.

¿Existen evidencias reales de encuentros paranormales en Colombia?

Colombia no es ajena a estos fenómenos. Esteban Cruz menciona el famoso "Incidente Arteaga", ocurrido sobre Antioquia hace un par de años.

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Un piloto de apellido Arteaga logró captar desde su cabina uno de los videos de ovnis más claros del mundo, mostrando un objeto con forma de nave que se le acercó a gran altura.

Aunque algunos intentaron decir que era un globo de helio, la altitud y la forma del objeto desafían esa explicación.

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A pesar de haber entrevistado a más de 150 brujos y médiums en todo el mundo, Cruz se mantiene como un escéptico que busca siempre la explicación racional.

Sin embargo, confiesa que una experiencia con una mujer que no conocía lo dejó sin palabras al revelarle detalles personales y familiares que nunca habían estado en redes sociales ni eran de conocimiento público.