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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Letra de canción 'La niña Futbolista', de Julieta Venegas que desata polémica

Letra de canción 'La niña Futbolista', de Julieta Venegas que desata polémica

Tras presentar una propuesta musical para fomentar la inclusión de las niñas en el deporte, la cantante mexicana se enfrenta a una de las crisis digitales más intensas de su carrera.

Letra de canción 'La niña Futbolista', de Julieta Venegas que desata polémica
Letra de canción 'La niña Futbolista', de Julieta Venegas que desata polémica
Foto: Redes de Julieta Venegas
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

La canción fue presentada oficialmente por la Secretaría de Cultura durante una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque el objetivo era noble —promover la participación de niñas y adolescentes en el fútbol de cara al Mundial 2026—, la recepción del público ha sido mayoritariamente negativa.

Puedes leer: Este es el nuevo proyecto que tiene Luisito Muñoz junto a Juan Salazar

Letra completa canción 'La niña Futbolista', de Julieta Venegas

Hace tiempo, en la ciudad
Vi una niña especial
Apasionada por el fútbol
Daba patadas a un balón

Sin embargo, su papá
Piensa como los demás
A las muñecas tiene que jugar
Para aprender a ser mamá

Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol, eso es muy normal
Y se fue a inscribir a la Selección
Y le dijeron que estaba mal

Una niña no puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser

Y una tarde en que jugó
Metió un tremendo gol
Al equipo contrario se llevó
Y el portero hasta lloró

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Desde entonces, como ven (como ven)
Ya ha metido más de cien (más de cien)
Muchos equipos la quieren contratar
Y feliz mamá y papá

Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol, eso es muy normal
Y se fue a inscribir a la Selección
Y dijeron: Llegó la mejor

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Una niña sí puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser
Pueden meter un gol, pueden meter cien
Las mujeres de hoy todo pueden ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser
Pueden meter un gol, pueden meter cien
Las mujeres de hoy todo pueden ser

Puedes leer: Los mejores bailarines urbanos de Colombia se enfrentan en Bogotá

As mujeres de hoy todo pueden ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser
Pueden meter un gol, pueden meter cien
Las mujeres de hoy todo pueden ser

As mujeres de hoy todo pueden ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser
Pueden meter un gol, pueden meter cien
Las mujeres de hoy todo pueden ser

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As mujeres de hoy todo pueden ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser
Pueden meter un gol, pueden meter cien
Las mujeres de hoy todo pueden

¿Por qué critican la canción "La niña futbolista" de Julieta Venegas?

Si has escuchado el tema, quizás notes que la controversia no tiene un solo origen, sino tres puntos clave que han encendido las redes sociales.

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En primer lugar, está la vinculación política. Muchos usuarios interpretaron la presentación del tema en un espacio oficial del gobierno federal como un mensaje partidista, lo que generó un rechazo inmediato de ciertos sectores de la audiencia.

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En segundo lugar, el estilo musical ha sido calificado como "monótono" o falto de energía. Mientras que los himnos de los mundiales suelen ser festivos y vibrantes, la versión de Venegas es percibida como lenta y melancólica, lo que para muchos aficionados no encaja con la pasión del fútbol.

Finalmente, la letra ha sido tachada de anacrónica. La canción es una versión de un tema original del grupo infantil Patita de Perro y narra las dificultades de una niña para jugar debido a prejuicios de género.

Sin embargo, los críticos argumentan que, con ligas profesionales femeniles ya consolidadas, el contexto actual del deporte es muy distinto al que plantea la canción.

¿Es "La niña futbolista" la canción oficial del Mundial 2026?

Esta es una de las mayores confusiones que circulan en internet. Ante la ola de ataques, Nacho Pata, integrante de Patita de Perro, salió a aclarar que esta pieza no fue concebida como la canción oficial del Mundial.

Según el músico, la canción surgió para acompañar un acto simbólico de entrega de boletos a una niña destacada y aseguró que nadie recibió un pago por participar en la grabación.

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A pesar de estas aclaraciones, la reacción en redes no ha cesado. Cuando el videoclip oficial desactivó los comentarios en YouTube para frenar el "hate", los usuarios no se detuvieron; simplemente migraron sus críticas a otros videos de Julieta Venegas.

Colaboraciones clásicas como "Volver a ti" con Bronco o temas con Natalia Lafourcade se llenaron de mensajes preguntando por qué silenciaron la nueva canción.

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Esta situación ha dado pie a una infinita colección de memes. Desde imágenes que usan escenas de Breaking Bad hasta parodias con personajes de Disney como Hades, la sátira se ha centrado en el contraste entre la intención "inspiradora" de la canción y la percepción del público.

Hasta el momento, Julieta Venegas ha preferido no entrar en confrontaciones directas. Su postura se resume en lo que declaró durante la presentación: su intención era inspirar a las niñas a perseguir sus sueños y no dejarse detener por obstáculos.

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