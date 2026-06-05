Este es el nuevo proyecto que tiene Luisito Muñoz junto a Juan Salazar

Es sabido que actualmente, varios artistas buscan evolucionar buscando conectar con las fibras de sus espectadores, más allá del tema de las reproducciones en las diferentes plataformas, por lo cuál, en junio de 2026, Luisito Muñoz compartió con sus seguidores su nueva propuesta junto a Juan Salazar

La colaboración titulada como ‘Maldita Costumbre’ reúne a Luisito Muñoz, una figura con más de 20 años de trayectoria y a Juan Salazar, una promesa que representa la renovación del género. Pese a las críticas, este encuentro simboliza la vigencia de una narrativa que sigue encontrando eco en las nuevas audiencias.

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De igual forma, se conoció que la canción busca adentrarse en la crónica del desamor. Además de abordar y explorar temas como la frustración que nace de la dependencia emocional y la lucha interna que conlleva intentar olvidar a un amor que se ha vuelto un hábito nocivo.



Al punto que se conoció que la letra inicia con: "Otra vez te pienso y no quiero hacerlo, otra vez me pierdo si vuelvo a besarla". Gracias a esto, las personas que escuchen la canción evidenciaran la participación de los dos artistas en sus especialidades.

¿Qué más se conoció de la canción de Luisito Muñoz y Juan Salazar?

Por otro lado, los artistas dejaron en claro, que no se trata solo de la pérdida, sino del ciclo repetitivo de buscar lo que hace daño, esto con el fin de conectar con las personas que hayan tenido experiencias similares a la descrita en el sencillo.

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Lo que distingue a esta canción según Luisito Muñoz es la sinergía que hay de la música popular con las partes vocales. Por un lado, la voz profunda y experimentada de él aporta la gravedad, mientras Juan Salazar entrega el toque enérgico y fresco que busca atraer a las nuevas generaciones.

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Tanto es así que los compositores esperan que la estrofa: "Maldita costumbre de llamarte borracho, de buscarte cuando el alma se me parte en pedazos". Capture la esencia de las personas y se pueda perfilar como un tema recurrente en las listas de reproducción dedicadas al género.

El papel de Luisito Muñoz en esta colaboración también destaca su labor de apoyo a los nuevos talentos, un aspecto que ha marcado su carrera reciente. Al respaldar a Juan Salazar. Finalmente, "Maldita Costumbre” ya se encuentra en todas las plataformas digitales y espera tocar los corazones de las personas.