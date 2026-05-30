¿La nueva joya tropical del año? Tato Marenco revive el clásico “Boquita Salá”

La música tropical colombiana vuelve a encontrarse con su historia gracias a Tato Marenco, quien presenta una nueva versión de Boquita Salá, una de las composiciones más recordadas del maestro Pacho Galán.

La producción marca un momento especial: medio siglo después de su grabación original, la canción vuelve a cobrar vida con nuevos arreglos y una mirada contemporánea, pero conservando intacta su esencia.El lanzamiento también trae consigo un hecho cargado de simbolismo: Tato Marenco logra reunir nuevamente a la histórica Orquesta del Maestro Pacho Galán, reviviendo una pieza que forma parte de la memoria musical del Caribe y de Colombia.

Grabada originalmente en 1975 junto a la legendaria Billo's Caracas Boys, “Boquita Salá” regresa ahora con la voz de Anita Vergara, en una interpretación que conecta pasado y presente a través del sonido.

Tato Marenco y el rescate de una joya musical del Caribe

Para Tato Marenco, esta no fue simplemente una nueva grabación. Fue una reconstrucción emocional y artística. Según ha contado el propio músico, eligió “Boquita Salá” por la intensidad que transmite su melodía y por esa sensación de nostalgia que atraviesa la composición.

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Apasionado por el flamenco y por los sonidos que cargan emoción profunda, encontró en esta obra algo que lo llevó inmediatamente a reinterpretarla. Más adelante conoció la historia detrás de la canción: una dedicatoria personal del maestro Pacho Galán inspirada en un amor que convirtió en música.

Desde ahí nació la idea de llevarla a una nueva dimensión. Tato Marenco escribió un verso adicional para complementar la pieza original y reconstruyó por completo los arreglos orquestales, apostándole a una producción hecha con músicos en vivo, cuidada al detalle y pensada para permanecer en el tiempo.

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Como él mismo define su trabajo, se trata de “música de colección”: piezas construidas artesanalmente, lejos de lo pasajero y con la intención de mantener viva la tradición.

Tato Marenco proyecta los ritmos colombianos al mundo

El videoclip de “Boquita Salá” fue grabado en Soledad y Puerto Colombia, lugares profundamente conectados con la historia del maestro Pacho Galán. Allí, la producción audiovisual también funciona como homenaje al territorio que vio nacer parte de este legado musical.

Con el respaldo de Oveida Galán Ruge, heredera del legado familiar, la nueva versión mantiene el espíritu original de la obra mientras abre una puerta para nuevas audiencias.

El lanzamiento refleja además el momento artístico que vive Tato Marenco, quien este año continúa impulsando los ritmos tropicales y folclóricos colombianos hacia escenarios internacionales sin perder su raíz.

Barranquillero, compositor, productor, multiinstrumentista y tres veces nominado al Latin Grammy, Tato Marenco ha llevado sonidos como la cumbia, el porro, el bullerengue, la gaita y la caña de millo desde el Caribe colombiano hasta producciones internacionales.

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Su trabajo ha conectado con proyectos como la banda sonora de Encanto, además de colaboraciones con artistas como Shakira, Carlos Vives y Karol G.

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A través de su proyecto Mamá Cumbé, también ha llevado estos sonidos a teatros, universidades y espacios pedagógicos, convencido de que la tradición se mantiene viva cuando pasa de generación en generación.

Con “Boquita Salá”, Tato Marenco no solo revive una canción: vuelve a abrir una conversación entre memoria, identidad y música colombiana.

Una pieza que nació hace 50 años vuelve a sonar con fuerza propia y con una nueva oportunidad de conquistar oídos dentro y fuera del país.

