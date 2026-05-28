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Ojo con los horarios: así funcionará la ley seca en Bogotá durante elecciones

La Alcaldía de Bogotá confirmó cómo funcionará la ley seca durante las elecciones presidenciales de 2026. Conozca horarios, restricciones y sanciones.

Ley seca en Bogotá por elecciones 2026: horarios y restricciones oficiales
Ley seca en Bogotá por elecciones 2026: horarios y restricciones oficiales
Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Bogotá ya definió cómo funcionará la ley seca durante el fin de semana de elecciones presidenciales y muchos ciudadanos comenzaron a organizar planes, reuniones y salidas teniendo en cuenta las restricciones que empezarán a regir en toda la capital.

La Alcaldía de Bogotá confirmó oficialmente la medida a través del Decreto 191 de 2026, documento con el que se establecieron las normas especiales para garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo.

Puedes leer: Ley seca en Bogotá por elecciones del 29 de octubre; desde qué hora inicia

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Como ocurre habitualmente en procesos electorales de gran importancia, las autoridades implementarán restricciones relacionadas con la venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales y espacios públicos.

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La decisión se toma en medio de la primera vuelta presidencial, una jornada en la que millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país.

La medida no solo aplicará en Bogotá. Diferentes ciudades del país también adoptarán restricciones similares durante el fin de semana con el objetivo de mantener la convivencia y evitar alteraciones del orden público durante las votaciones.

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Sin embargo, en la capital ya quedaron definidos exactamente los horarios en los que funcionará la ley seca y eso ha generado conversación entre ciudadanos que todavía tenían dudas sobre cuándo inicia y cuándo termina la restricción.

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Foto: Gemini

¿Desde qué hora empieza la ley seca en Bogotá?

Según confirmó la administración distrital, la ley seca comenzará oficialmente desde las 6:00 de la tarde de este viernes 29 de mayo en toda Bogotá.

A partir de esa hora quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes tanto en espacios públicos como en diferentes establecimientos comerciales de la ciudad.

La medida se mantendrá vigente durante todo el sábado, el domingo de elecciones y parte del lunes festivo.

De acuerdo con el decreto emitido por la Alcaldía, la restricción finalizará a las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

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Puedes leer: ¿Puedo tomarle foto a mi tarjetón el 31 de mayo? La verdad sobre las multas

Eso significa que durante varias horas del fin de semana los ciudadanos deberán tener en cuenta las limitaciones relacionadas con bares, discotecas, tiendas y otros establecimientos donde normalmente se comercializan este tipo de bebidas.

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La administración distrital explicó que la decisión busca proteger la convivencia ciudadana y facilitar que la jornada electoral se desarrolle con tranquilidad en toda la capital.

Además, las autoridades hicieron un llamado a mantener el respeto y la tolerancia durante el fin de semana electoral, especialmente en medio de un ambiente político que ya empieza a mover conversaciones intensas en redes sociales y distintos espacios públicos.

Otro punto importante que resaltó la Alcaldía tiene que ver con las sanciones para quienes incumplan la medida.

Según recordaron las autoridades, las personas o establecimientos que no respeten la ley seca podrían enfrentar multas y sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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