Ojo con los horarios: así funcionará la ley seca en Bogotá durante elecciones

Bogotá ya definió cómo funcionará la ley seca durante el fin de semana de elecciones presidenciales y muchos ciudadanos comenzaron a organizar planes, reuniones y salidas teniendo en cuenta las restricciones que empezarán a regir en toda la capital.

La Alcaldía de Bogotá confirmó oficialmente la medida a través del Decreto 191 de 2026, documento con el que se establecieron las normas especiales para garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo.

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Como ocurre habitualmente en procesos electorales de gran importancia, las autoridades implementarán restricciones relacionadas con la venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales y espacios públicos.

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La decisión se toma en medio de la primera vuelta presidencial, una jornada en la que millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país.

La medida no solo aplicará en Bogotá. Diferentes ciudades del país también adoptarán restricciones similares durante el fin de semana con el objetivo de mantener la convivencia y evitar alteraciones del orden público durante las votaciones.

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Sin embargo, en la capital ya quedaron definidos exactamente los horarios en los que funcionará la ley seca y eso ha generado conversación entre ciudadanos que todavía tenían dudas sobre cuándo inicia y cuándo termina la restricción.

Así funcionará Ley Seca por elecciones presidenciales de Colombia; multas de casi $2 millones Foto: Gemini

¿Desde qué hora empieza la ley seca en Bogotá?

Según confirmó la administración distrital, la ley seca comenzará oficialmente desde las 6:00 de la tarde de este viernes 29 de mayo en toda Bogotá.

A partir de esa hora quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes tanto en espacios públicos como en diferentes establecimientos comerciales de la ciudad.

La medida se mantendrá vigente durante todo el sábado, el domingo de elecciones y parte del lunes festivo.

De acuerdo con el decreto emitido por la Alcaldía, la restricción finalizará a las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

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Eso significa que durante varias horas del fin de semana los ciudadanos deberán tener en cuenta las limitaciones relacionadas con bares, discotecas, tiendas y otros establecimientos donde normalmente se comercializan este tipo de bebidas.

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La administración distrital explicó que la decisión busca proteger la convivencia ciudadana y facilitar que la jornada electoral se desarrolle con tranquilidad en toda la capital.

Además, las autoridades hicieron un llamado a mantener el respeto y la tolerancia durante el fin de semana electoral, especialmente en medio de un ambiente político que ya empieza a mover conversaciones intensas en redes sociales y distintos espacios públicos.

Otro punto importante que resaltó la Alcaldía tiene que ver con las sanciones para quienes incumplan la medida.

Según recordaron las autoridades, las personas o establecimientos que no respeten la ley seca podrían enfrentar multas y sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.