Así descubrieron que Mía, bebé de 6 meses fallecida, había sido maltratada: señales clave

El caso de Mia Kathaleya Ramírez tiene conmocionado al municipio de El Espinal, Tolima. La bebé, de apenas 6 meses, llegó inicialmente al hospital San Rafael luego de que su mamá informara que la pequeña había convulsionado, pero durante la atención médica los especialistas encontraron un panorama mucho más delicado.

La situación generó indignación entre habitantes del municipio y rápidamente comenzó a ser tema de conversación en redes sociales, especialmente después de conocerse detalles sobre las lesiones que presentaba la menor de edad.

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De acuerdo con información entregada por el hospital San Rafael, los médicos empezaron a notar señales de alerta apenas avanzaron los primeros exámenes clínicos. Lo que inicialmente parecía una emergencia médica relacionada con convulsiones terminó convirtiéndose en un caso que obligó a activar protocolos especiales de atención y acompañamiento institucional.

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Paula Saavedra, directora del hospital, explicó en entrevista con Noticias Caracol que la bebé llegó con múltiples afectaciones físicas que encendieron las alarmas del personal médico.

Según indicó, al realizar radiografías y tomografías encontraron fracturas en varias partes del cuerpo de la menor, incluyendo lesiones en los miembros inferiores y también en la cabeza. Esa situación llevó inmediatamente a activar la ruta correspondiente para este tipo de casos.

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La funcionaria aseguró que desde el centro médico entendieron rápidamente que los derechos de la bebé habían sido vulnerados y que era necesario informar a las autoridades competentes para avanzar con las investigaciones.

Triste caso en Tolima cobra la vida de una bebé de 6 meses; fue víctima de acceso Foto: imagen tomada de redes sociales

Mia Ramírez fue trasladada a Ibagué tras ser estabilizada

Luego de recibir atención inicial en El Espinal, Mia Kathaleya Ramírez fue estabilizada y posteriormente trasladada hacia un centro médico en Ibagué debido a la complejidad de su estado de salud.

Sin embargo, horas después se confirmó la noticia que terminó aumentando todavía más la tristeza y la indignación en Tolima. La bebé falleció mientras permanecía bajo atención médica especializada.

Mientras avanzan las indagaciones, otro de los puntos que comenzó a generar conversación tiene relación con la atención institucional que habría recibido la menor antes de ser trasladada.

El alcalde señaló que, según lo reportado por funcionarios, existieron demoras relacionadas con la presencia de un defensor de Familia luego de activarse la ruta de protección para la bebé.

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Esa situación llevó a que las autoridades solicitaran a la Procuraduría General de la Nación revisar el procedimiento adelantado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en medio de este caso.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, también se pronunció y pidió rapidez en las investigaciones para ubicar a los presuntos responsables de lo ocurrido con Mia Kathaleya Ramírez.

Por ahora, el cuerpo de la menor permanece en Medicina Legal, sede Ibagué, mientras continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía y la Policía.