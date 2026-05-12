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Niña duro más de 10 años encadenada por su mamá y padrastro; le hicieron de todo

Una menor en Ibagué habría permanecido más de diez años encerrada y sometida a múltiples maltratos, según reveló la Fiscalía durante una audiencia judicial.

Niña duro más de 10 años encadenada por su mamá y padrastro
Niña duro más de. 10 años encadenada por su mamá y padrastro
/Foto: Caracol Noticias
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Las autoridades en Ibagué adelantan una investigación contra una pareja señalada de mantener encerrada a una menor durante más de diez años.

El caso fue revelado por la Fiscalía General de la Nación durante una audiencia judicial en la que se expusieron detalles sobre las condiciones en las que habría vivido la adolescente desde que tenía 8 años.

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De acuerdo con el ente acusador, los hechos habrían iniciado en el segundo semestre de 2016, cuando la niña residía junto a su mamá y su padrastro en una vivienda del barrio Ricaurte, en la capital del Tolima.

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Durante la diligencia, la Fiscalía aseguró que la menor permanecía privada de la libertad y que presuntamente era atada con cuerdas, cadenas y candados para impedir que saliera del lugar.

El fiscal del caso señaló que la adolescente habría permanecido aislada durante largos periodos y que, además, era sometida a constantes agresiones físicas y psicológicas.

“Este es un claro caso de violación de derechos humanos, señoría”, expresó el funcionario judicial al presentar el caso ante la juez.

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Según las autoridades, la joven también habría sido retirada del sistema escolar para evitar que tuviera contacto con profesores, compañeros o cualquier persona que pudiera alertar sobre lo que ocurría dentro de la vivienda.

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La investigación indica que las pocas veces que la menor salía de la casa era bajo supervisión estricta. En una de esas ocasiones, de acuerdo con la Fiscalía, fue llevada a un centro de planificación para la colocación de un dispositivo anticonceptivo.

El padrastro la abusaba y la mamá lo permitía

Otro de los puntos revelados en la audiencia está relacionado con el padrastro de la adolescente. Según el expediente judicial, el hombre habría realizado repetidos ataques contra la menor durante varios años.

Además, la Fiscalía afirmó que la joven quedó embarazada en dos oportunidades y que habría sido obligada a interrumpir ambos procesos dentro de la vivienda y sin atención médica.

“Los abortos se realizaron en el domicilio del barrio Ricaurte, sin atención médica, sin información adecuada y bajo presión psicológica”, indicó el fiscal durante la audiencia.

La juez encargada del caso cuestionó el actuar de la madre de la menor y aseguró que, según la investigación, no activó mecanismos de protección para garantizar el bienestar de su hija.

El caso fue conocido por las autoridades después de que la adolescente lograra escapar de la vivienda y acudiera a denunciar lo ocurrido. A partir de ese momento, la Fiscalía inició el proceso de recolección de pruebas y testimonios.

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Actualmente, la mamá y el padrastro enfrentan un proceso judicial y podrían recibir una condena cercana a los 40 años de prisión si las autoridades determinan su responsabilidad en los hechos investigados.

En medio del avance de la investigación, el psicólogo forense Belisario Valbuena explicó que este tipo de casos pueden estar relacionados con patrones de violencia y control dentro del entorno familiar.

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