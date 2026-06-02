FOTOS inéditas de Marilyn Monroe salen a la luz en París: "Momentos vulnerables"

Desde este lunes 1 de junio y hasta el próximo 15 de septiembre de 2026, una galería en París te permite asomarte a la vida privada de una de las mujeres más fotografiadas del siglo XX.

Bajo el título 'Marilyn, Portrait d’une enfant radieuse' (Marilyn, retrato de una niña radiante), la exposición organizada por La Galerie de L’Instant desvela imágenes que van mucho más allá de la simple pose de estrella de Hollywood.

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Esta muestra es especial porque el autor de las fotografías no es un desconocido, sino Sam Shaw, quien fue uno de los colaboradores y amigos más cercanos de Marilyn entre 1954 y 1957.



Shaw capturó escenas que hoy son universales, como la famosa secuencia del vestido blanco levantado por el aire en 'La tentación vive arriba', pero lo que verás en París es algo mucho más personal.



¿Qué fotos inéditas de Marilyn Monroe se exponen en París?

La exposición reúne una cuidada selección de imágenes en color y blanco y negro procedentes de los archivos privados de Sam Shaw.

Lo que te sorprenderá es la mirada íntima y vulnerable de la actriz, alejada del mito construido por la industria.

Entre las piezas más destacadas, podrás ver instantáneas tomadas durante su tiempo de convivencia con el dramaturgo Arthur Miller en Connecticut, así como momentos espontáneos en las calles de Nueva York y sesiones en estudios fotográficos.

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El objetivo de esta selección es rescatar la humanidad y la delicadeza de la mujer detrás del personaje. Como bien señala el texto curatorial de Jérôme Godeau, estas fotos revelan la intensidad de su vida, su belleza, pero sobre todo su fragilidad.

Es ese contraste entre la imponente "Marilyn Monroe" y la verdadera identidad de Norma Jean Baker lo que define el recorrido de la muestra.

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El título de la exposición, por cierto, es un homenaje a un texto de Truman Capote, quien definió a la actriz precisamente como "una niña radiante".

¿Hasta cuándo se puede visitar la exposición de Marilyn Monroe en París?

Tienes tiempo de planificar tu visita hasta el 15 de septiembre de 2026. Además, si quieres llevarte un recuerdo exclusivo, se ha editado un libro homónimo con una tirada limitada de solo 1.000 ejemplares numerados que saldrá a la venta el 20 de junio por 60 euros.

Este catálogo incluye 98 fotografías que resumen esta etapa tan significativa de su vida.

Este evento cultural no es casualidad; ocurre en un momento en que la imagen de Marilyn Monroe sigue siendo un fenómeno global de ingresos millonarios, incluso más de 60 años después de su fallecimiento.

Actualmente, la firma Authentic Brands Group (ABG) es la encargada de gestionar el 100% de sus derechos de propiedad intelectual, asegurando que su legado se mantenga relevante a través de asociaciones con marcas de lujo y presencia constante en redes sociales, donde suma más de 16 millones de seguidores.

Para los gestores de su patrimonio, lo más importante es "curar" su legado y aumentar su visibilidad a nivel mundial.

