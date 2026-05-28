Reaparece exnovia de Francisco Bolívar y manda inesperado mensaje sobre el actor

El actor Francisco Bolívar generó una ola de preocupación en el mundo del entretenimiento colombiano. En medio de rumores sobre su salud mental y su salida inesperada de las grabaciones de la nueva temporada de 'Sin senos sí hay paraíso', Carolina Manrique, su exnovia decidió romper el silencio y hablar al respecto.

La incertidumbre comenzó el pasado 21 de mayo, cuando seguidores y colegas notaron la ausencia de Bolívar en el set de grabación. La situación escaló rápidamente luego de que su amigo y compañero de reparto, Fabián Ríos, publicará un emotivo mensaje en Facebook pidiendo oraciones y energía positiva para el actor.

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Tanto es así que diversas versiones llegaron a mencionar que el intérprete de "Jota" podría estar enfrentando una recaída emocional vinculada a una fuerte depresión que sufrió hace 15 años. Además, se llegó a especular sobre posibles obsesiones con el ejercicio físico y crisis personales.



Debido a los reportes que mencionaba que la estabilidad de Francisco Bolívar estaba en este estado debido a rupturas sentimentales del pasado, muchos internautas comenzaron a mencionar a Carolina Manrique, una de las pocas parejas conocidas del artista, por lo cuál, esta última decidió pronunciarse en sus redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje de Carolina Manrique sobre Francisco Bolívar?

Ante los diferentes comentarios en redes sociales, la joven decidió pronunciarse de manera en sus redes sociales, esto mediante un tono que mezcló la risa y la firmeza, esto con la intención de desestimar cualquier relación actual con el estado del actor. “Bueno, muchachos, soy yo. Terminé con él hace 14 años, jajaja, no me metan ahí”.

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Con esta aclaración buscó poner fin a las teorías que sugerían que ella tenía alguna responsabilidad o información reciente sobre la crisis que afecta al sobrino de Gustavo Bolívar.

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Posteriormente, Francisco Bolívar reapareció en sus perfiles digitales con un mensaje que, aunque buscaba tranquilizar a sus fans, resultó confuso para algunos. Utilizando un lenguaje similar al de su personaje en la ficción, escribió: “Lo que ha habido es una Organización Natural Y Ferpecta En Función De Un Contexto, Calmémononos TodXs”.

A pesar de su retorno a la esfera pública y de agradecer las "infinitas risas" y el apoyo recibido por sus seguidores, los detalles sobre su situación personal y su continuidad en el proyecto de televisión permanecen en el aire.