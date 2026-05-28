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Exjurado de 'Yo me Llamo' estuvo a punto de perder la vida; contó detalles del momento

La reconocida actriz reveló la dura experiencia que vivió y confesó que, antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver los rostros de sus vecinos.

Luz Amparo Álvarez revela cómo casi pierde la vida
Exjurado de 'Yo me Llamo' estuvo a punto de perder la vida; contó detalles del momento, imagen de referencia
Foto: foto tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de may, 2026

La reconocida humorista y actriz Luz Amparo Álvarez, también recordada como jurado en el popular programa de imitación ‘Yo me llamo’, sorprendió al revelar detalles inéditos sobre un evento que marcó su vida, esto por medio de una entrevista con Laura Acuña para su pódcast La Sala.

La humorista habló sin filtro y detalló que fue atropellada por un vehículo, lo que derivó en un estado de salud crítico que la mantuvo alejada de los escenarios por un largo periodo, al punto que estuvo cerca de perder la vida.

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“Me atropelló un carro en Medellín. Estuve mucho tiempo en la clínica, estuve en cuidados intensivos, estuve en coma, después estuve en la casa, llevada de aquí hasta abajo”, confesó Luz Amparo, y comentó que también estuvo por una Unidad de Cuidados Intensivos y estuvo varios días en coma.

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¿Qué más comentó Luz Amparo Álvarez sobre su experiencia?

La imitadora compartió el impacto psicológico que el accidente dejó en su memoria. Según explicó, todavía hoy experimenta imágenes recurrentes de aquel día, las cuales describe como si fueran "escenas congeladas" que aparecen de forma repentina en su mente y la sigue molestando.

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“También no se me quita de la mente. O sea, mira, yo tengo en mi mente, como si fueran flash. Yo tengo el momento en el que yo estaba tirada en el piso y veía a los vecinos del barrio”, relató conmovida. Esta persistencia del recuerdo muestra cómo el trauma se grabó en su psiquis, al punto que llegó a observar el rostro de los vecinos.

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En medio del caos, hubo un momento de tensión entre los testigos y el conductor involucrado. “Veo la cara de los vecinos... 'Hay que llevarla a la clínica'. Yo sentía, sí, que hay que llevarla. Y la persona que me atropelló decía: 'no, ya está bien'. Dicen: 'no, hay que llevarla a la clínica'”, añadió la artista, además explicó que gracias a este suceso pudó reflexionar sobre la vida y trata de disfrutarla.

Una vez sus seguidores conocieron esta historia destacaron la fortaleza con la que logró superar uno de los momentos más oscuros de su vida y regresar a la televisión y el humor con el talento que la caracteriza, además durante la entrevista habló de diferentes temas a lo largo de su carrera profesional.

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