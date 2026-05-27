Esperanza Gómez quiso retirarse de la industria pero su esposo lo impidió: “Era feliz viéndome”

En una reveladora entrevista para los micrófonos de La Kalle, la icónica Esperanza Gómez abrió su corazón para compartir detalles inéditos sobre su vida personal, su salud y, especialmente, la profunda influencia que tuvo su fallecido esposo en su carrera profesional.

A lo largo de la conversación, la actriz reveló que su pareja fue el motor que impidió su retiro prematuro de la industria, brindándole un apoyo emocional y profesional que pocos conocían, además de reconocer que este era su mayor admirador durante los videos que tenía.

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La posibilidad de abandonar el cine no es un pensamiento pasajero para Esperanza. La actriz confesó que ha considerado retirarse en diversas ocasiones, principalmente debido a un fuerte padecimiento en su columna vertebral que le genera dolores incapacitantes y se vuelve más fuerte en algunas escenas.



"Llega un punto en que el dolor de la columna no me lo permite porque me cuesta levantarme a caminar sola", explicó durante la charla, detallando cómo sus jornadas de grabación se volvieron un reto físico, además como ciertos movimientos le afectan al momento de trabajar.

¿Cómo influyó el esposo de Esperanza Gómez para no renunciar?

Ante esta situación, el pensamiento de tirar la toalla fue recurrente. Sin embargo, en esos momentos de vulnerabilidad, su esposo a quien ella llamaba cariñosamente "Nené" se convirtió en su principal confidente y motivador, al punto que ella admitió que él fue su fan número uno.

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Gómez recordó con nostalgia las palabras que él le decía cuando ella mencionaba el retiro: "Nené, es que usted sabe que yo amo sus videos y que yo me emociono y que su gente le encanta verla... piensa en su público", pese a que ella le respondía que él podía verla todo lo que quería.

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Esta motivación era puramente emocional, ya que, según la actriz, nunca trabajó por obligación financiera. Su esposo se encargaba de todos los gastos del hogar, incluyendo los de su hija-sobrina Valentina y su hermana. Él le aseguraba: "Nené, si tú quieres trabajar trabajas, pero tú no tienes la necesidad de trabajar".

Esperanza Gómez también destacó la gran seguridad y madurez de su marido, quien incluso disfrutaba ver el contenido de su esposa y participar en la dinámica de su carrera. "Encontrar una pareja que te quiera realmente no es fácil... mi marido se sentía orgulloso de lo que yo hago", afirmó la actriz.

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