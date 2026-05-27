Emotiva reacción de Sonia Restrepo en audiciones para mantener legado de Yeison Jiménez

El vacío que dejó Yeison Jiménez en la música popular sigue intentando llenarse con talento y respeto. Recientemente, se llevaron a cabo las audiciones para elegir al nuevo vocalista de "La Banda De El Aventurero", la agrupación que acompañó al artista durante su carrera.

En este proceso, una figura central acaparó todas las miradas: Sonia Restrepo, la viuda de Yeison, quien participó activamente como jurado y no pudo ocultar la emoción que le produjo ver a tantos jóvenes luchando por un sueño.

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Desde el Royal Center en Bogotá, Sonia compartió cómo se sentía al ser parte de este "reality" que busca renovar la banda. Para ella, ver a chicos tan talentosos y escuchar sus voces le causó una profunda emoción, asegurando que el proceso "le remueve muchas fibras".



A pesar de la dificultad emocional, Sonia se mostró valiente y agradecida con el apoyo de los seguidores, afirmando que su "ángel en el cielo" es quien le da las fuerzas para continuar con este proyecto.

¿Cómo reaccionó Sonia Restrepo a las audiciones de 'La Banda De El Aventurero'?

La reacción de Sonia fue de total admiración y sensibilidad. Durante las jornadas de audición, destacó la destreza y el carisma de los participantes.

Al ser consultada sobre cómo definiría a Yeison en medio de este proceso, utilizó una sola palabra: "Amor". Sonia enfatizó que él fue un gran hombre y artista que merece ser recordado con todo el cariño de los "Jimenistas".

Además, Sonia mostró un interés especial por las mujeres que se presentaron a la convocatoria. Se declaró sorprendida y encantada por las voces femeninas, describiéndolas como mujeres fuertes y seguras de sí mismas.

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Este sentimiento fue compartido por otros jurados, como Diva Jessurum, quien destacó la valentía de las participantes al presentarse en un género tradicionalmente masculino.

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¿Quiénes son los jurados encargados de elegir al nuevo vocalista de Yeison Jiménez?

El proceso de selección no recae solo en Sonia. El equipo de jurados está conformado por personas que conocieron de cerca la visión de Yeison:

Sonia Restrepo: Esposa del artista y pieza clave en la preservación de su memoria.

Esposa del artista y pieza clave en la preservación de su memoria. Rafa Muñoz: Manager de Yeison Jiménez, encargado de la estrategia y la logística de la convocatoria.

Manager de Yeison Jiménez, encargado de la estrategia y la logística de la convocatoria. Diva Jessurum: Reconocida presentadora y figura de la televisión, quien aporta su ojo crítico sobre la puesta en escena.

Reconocida presentadora y figura de la televisión, quien aporta su ojo crítico sobre la puesta en escena. Joan Úsuga: Productor de éxitos como "Aventurero", quien busca la calidad técnica y el sentimiento en las voces.

Este equipo evaluó a 129 participantes que fueron filtrados de una base inicial de más de 1,715 inscritos a través de redes sociales. Entre los criterios de selección, Rafa Muñoz explicó que no solo buscan talento vocal, sino también autenticidad, conexión con el público y una excelente puesta en escena.

Los propios músicos de la banda, como Daniel (bajista), Diego Beltrán (baterista y director), David Crisancho (tubista) y Alejandro Villada, apodado por el propio Yeison como "Casiloco", también han estado atentos a las audiciones.

Ellos buscan a alguien que no intente reemplazar a Yeison, sino que tenga un "sello propio" y logre conectar de manera natural con la gente, tal como lo hacía el artista.

La nueva voz de la banda tendrá un debut de fuego los próximos 6 y 7 de junio en el evento "Popular al Parque" en el Parque Simón Bolívar, donde se rendirá un gran homenaje al legado de Yeison Jiménez.

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