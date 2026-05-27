Estudiantes recibirán pago del Icetex antes de que termine mayo: descubre si eres uno

El Icetex ha confirmado que miles de jóvenes podrán acceder durante este 2026 al subsidio de sostenimiento, un recurso diseñado específicamente para ayudarte con esos gastos diarios que surgen al ir a clases, como el transporte, la alimentación y otras necesidades personales.

Para este periodo 2026-1, la entidad ha destinado una inversión significativa de $163.230 millones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

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El objetivo es claro: agilizar el pago para que 35.000 estudiantes priorizados reciban su giro antes del 31 de mayo.



¿De cuánto es el subsidio del Icetex y quiénes pueden solicitarlo?

Una de las preguntas más frecuentes es el valor exacto que recibirás. Para este año, el Icetex definió que el monto es de $1.306.119 por semestre.

Es importante que sepas que esta cifra no es fija para siempre, ya que se incrementa cada año teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, no todos los estudiantes con crédito acceden automáticamente a este dinero. Para solicitarlo, debes cumplir con una serie de condiciones de vulnerabilidad y protección constitucional. Estos son los requisitos principales que debes revisar:

Líneas de crédito específicas: Debes ser beneficiario de programas de pregrado como Tú Eliges 0%, Tú Eliges 25% (con tasa subsidiada) , Más Colombiano que Nunca 10%, Alianzas, Protección Constitucional o Talento en mi Territorio.

, Más Colombiano que Nunca 10%, Alianzas, Protección Constitucional o Talento en mi Territorio. Clasificación en el Sisbén IV : Debes estar registrado en las categorías A, B o hasta la C7. Si perteneces a algunas líneas de Talento en mi Territorio, se permite una clasificación de hasta C18.

: Debes estar registrado en las categorías A, B o hasta la C7. Si perteneces a algunas líneas de Talento en mi Territorio, se permite una clasificación de hasta C18. Actualización de datos : Es fundamental que tus datos personales y bancarios estén al día en la plataforma del Icetex.

: Es fundamental que tus datos personales y bancarios estén al día en la plataforma del Icetex. Validación oficial: Tu información debe ser validada por entidades como el Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social y el Ministerio del Interior.

Cuenta bancaria propia: El dinero se transfiere directamente a una cuenta que tú mismo debes registrar previamente.

Recuerda que este subsidio solo se asigna durante la etapa de inscripción y adjudicación de tu crédito; no podrás solicitarlo en fases posteriores si no fue aprobado inicialmente.

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¿Cómo se realiza el pago y por qué podrías perder el beneficio?

Si ya confirmaste que cumples con los requisitos, debes estar muy pendiente de tu cuenta bancaria. El Icetex informó que los giros se realizan de forma directa a los productos financieros registrados por los beneficiarios.

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El Gobierno Nacional busca con esto asegurar que permanezcas en el sistema educativo y no abandones tus estudios por falta de recursos económicos.

Dentro de la distribución de estos recursos, se prioriza a grupos específicos como víctimas del conflicto armado, comunidades indígenas, integrantes de Red Unidos y personas en proceso de reintegración, además de los niveles más bajos del Sisbén.

Existen razones por las que podrías perder este apoyo:

Plazos de reclamo: Una vez se habilite el medio de pago, tienes un plazo máximo de cuatro meses para reclamar y activar el subsidio. Si no lo haces en ese tiempo, la entidad asumirá que desistes del apoyo para ese semestre. Cambios en tu situación socioeconómica: Si después de que te entregaron el crédito tu clasificación en el Sisbén cambia o dejas de cumplir con la condición de población vulnerable, perderás el derecho a seguir recibiendo los giros de sostenimiento.

Además de este subsidio, el Estado contempla otros alivios, como $28.171 millones para el subsidio a la tasa de interés y $63.800 millones para condonaciones parciales del 25% de la deuda para quienes se gradúen cumpliendo los requisitos.