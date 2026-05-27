En una jornada marcada por la expectativa y el compromiso, el equipo nacional realizó su primer entrenamiento, dejando claro que el objetivo de clasificar y llegar en óptimas condiciones está más vigente que nunca.

La noticia que se ha robado todas las miradas es, sin duda, la presencia activa de James Rodríguez. El mediocampista, que sigue siendo el eje fundamental del equipo, se mostró liderando al grupo desde el primer minuto de esta práctica inicial.

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A través de registros fotográficos, se pudo evidenciar el ambiente de trabajo y la intensidad con la que el conjunto tricolor comienza a calentar motores para los desafíos que se avecinan en las eliminatorias y la fase final del torneo.



¿Cómo fue el primer entrenamiento de la Selección Colombia con James Rodríguez?

Seguramente te preguntas qué se vio en esta primera sesión. El entrenamiento se centró en la toma de contacto de los jugadores con el balón y en establecer las bases tácticas que se buscan implementar en este nuevo ciclo.

Las imágenes capturadas durante la jornada muestran a un James Rodríguez muy enfocado, participando activamente en los ejercicios y mostrando su habitual calidad técnica, lo que genera tranquilidad en el cuerpo técnico y en la hinchada.

IMÁGENES del primer entrenamiento de La Selección Colombia; se logra ver a James Foto: fcf.com.co

Este primer encuentro en el campo de entrenamiento no solo sirvió para la parte física, sino también para fortalecer la cohesión del grupo que tiene la responsabilidad de llevar la bandera de Colombia al máximo escenario del fútbol mundial en 2026.

Ver a James en estas fotos iniciales confirma que su compromiso con la selección nacional se mantiene intacto, siendo el primer referente en ponerse los botines para este proceso.

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¿Por qué es clave James Rodríguez en el inicio de la preparación al Mundial 2026?

La importancia de tener a James desde el primer entrenamiento radica en su experiencia y en el rol de guía que desempeña para el resto de sus compañeros.

Al ser el inicio formal de los trabajos previos al Mundial 2026, su presencia ayuda a asentar la mentalidad ganadora que se requiere desde el día uno.

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El hecho de que sea él quien encabece las primeras fotos oficiales de la práctica resalta su jerarquía dentro del plantel.

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Tú, como seguidor de la Selección, sabes que el camino es largo, pero ver a las figuras principales trabajando desde el arranque es una señal positiva.

La preparación para el Mundial 2026 ya no es algo lejano; es una realidad que se está construyendo entrenamiento tras entrenamiento, con James Rodríguez como uno de los pilares fundamentales en este inicio de labores.

Este primer entrenamiento es apenas el comienzo de muchas jornadas de esfuerzo, pero haber dado el primer paso con el grupo completo y con sus líderes a la cabeza es, sin duda, la mejor manera de arrancar este sueño mundialista.