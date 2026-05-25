Carlos Alberto Morales destapa el duro camino para ser el narrador de la Sele

Para los micrófonos de El Klub de La Kalle pasaron las voces oficiales del Gol Caracol, Carlos Alberto Morales y Pepe Garzón, donde hablaron sobre los sacrificios que tuvieron que hacer los dos para estar ad portas de narrar un nuevo Mundial de Fútbol.

Carlos Alberto Morales ya se encuentra instalado como uno de los narradores de la Selección Colombia, al punto que muchos ya señalan que es algo natural, pero llegar a esa silla principal le tomó nada menos que 20 años de arduo trabajo, al punto que confesó que él en algún punto se vió como el "tercer arquero" del equipo, esperando detrás de figuras monumentales como William Vinasco y Javier Fernández "El Cantante del Gol".

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El narrador ibaguereño relata que su ascenso no fue un golpe de suerte, sino un proceso que se cumplió "orgánicamente, naturalmente en el trabajo del día a día", basándose en la autocrítica constante y explicó que el momento que le cambió su vida ocurrió a inicios de 2019.



Carlos Alberto Morales recuerda que estaba en la sala de edición preparando una nota para el noticiero del mediodía cuando recibió la llamada de Javier Hernández Bonnet: "Viejito, ¿dónde estás? ... lo necesito rápido aquí en la salita de juntas". Y cuando recibió la noticia afirmó que tuvo emoción y temor profesional.

Según sus palabras, ser el narrador de Caracol implica una carga enorme porque "nuestro apellido no es Garzón, no es Morales... sino es Caracol", refiriéndose a la responsabilidad de representar una marca que es referente nacional.

¿Qué dijo Pepe Garzón con relación a su llegada a Caracol?

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Por otro lado, Pepe Garzón aprovechó para comentar que antes de aterrizar en el Gol Caracol, dedicó 24 años de su vida profesional a RCN, donde pasó por la radio y el recordado espacio de Fútbolmanía.

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Su primer acercamiento serio ocurrió tras el Mundial de Brasil 2014, cuando hubo charlas para unirse a Blu Radio. Sin embargo, el destino le puso una prueba difícil. Pepe comenta que, debido a complicaciones contractuales, "le metieron un palo a la rueda" y no pudo concretar su llegada en ese momento.

De igual forma, comentó que en su antigua casa, terminó asumiendo roles incluso como coordinador de calidad y auditor, demostrando su polifacética capacidad de trabajo. Sin embargo, explicó que la oportunidad definitiva llegó cuando Morales ascendió a narrador principal, dejando un espacio disponible.

Ante esto, explicó que Javier Hernández Bonnet siguió de cerca su trabajo en un partido de Millonarios contra Fortaleza. Tras esa transmisión, Pepe viajó a Bogotá para una reunión definitiva en un hotel donde, finalmente, se concretó su incorporación." Es un sueño que yo tenía de estar en la capital... y yo vivo muy agradecido y le doy gracias a Dios por eso", destacó.

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