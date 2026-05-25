Estos son los cambios en pagos de salarios en Colombia a partir de julio de 2026

El 15 de julio de 2026 será una fecha marcada en el calendario de todos los colombianos, pues ese día entrará en vigencia el tramo final de la reducción de la jornada laboral y se activarán cambios potentes en los pagos de horas extra y recargos nocturnos.

Esta transformación no es un capricho, sino el cumplimiento de la Ley 2101 de 2021, que buscaba bajar gradualmente las horas de trabajo semanales de 48 a 42.

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Lo mejor de esta noticia es que la ley es muy clara: trabajar menos horas no puede afectar tu salario ni los derechos que ya has ganado.



Esto genera un efecto matemático muy interesante que te conviene conocer para que tu jefe no te "embolate" ni un peso.

¿Cuánto pagan por una hora de trabajo?

Para entender el impacto en tu bolsillo, tomemos como base el salario mínimo fijado para 2026, que el gobierno de Gustavo Petro estableció en $1.750.905.

Como ahora ese mismo sueldo se dividirá por menos horas trabajadas al mes, el valor de tu hora ordinaria sube automáticamente.

Hasta mediados de julio de 2026, una hora de trabajo para alguien que gana el mínimo vale unos $7.959, pero a partir del 15 de julio, ese valor saltará a los $8.338.

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Este es el punto de partida para calcular todo lo demás: desde esa hora extra que haces para completar una tarea hasta el recargo por trabajar mientras otros descansan.

¿Desde qué hora pagan los recargos nocturno?

Aquí es donde la Reforma Laboral se pone realmente emocionante para quienes tienen turnos pesados. Primero, hablemos del sol y la luna: la jornada nocturna ahora empezará mucho antes.

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Olvídate de esperar hasta las 9:00 p.m.; desde julio de 2026, el recargo nocturno se aplicará desde las 7:00 p.m. y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

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Pero eso no es todo. Si eres de los valientes que laboran domingos y festivos, tu pago también recibirá un empujón extra. El recargo dominical pasará del 80% al 90% sobre el valor de la hora ordinaria.

Este es el segundo paso de una escalera que busca devolver el recargo del 100% que se perdió hace años.

Así pagarán los recargos extra en Colombia

Para que no te enredes con fórmulas matemáticas complejas, aquí te dejamos el pago de lo que recibirás por cada hora si ganas el salario mínimo a partir de julio de 2026:

Hora extra diurna : Te la pagarán a $10.423 (recargo del 25%).

: Te la pagarán a $10.423 (recargo del 25%). Recargo nocturno: Si trabajas después de las 7:00 p.m., esa hora valdrá $11.256.

Si trabajas después de las 7:00 p.m., esa hora valdrá $11.256. Hora extra nocturna: Si te toca trasnochar más de la cuenta, cada hora extra te saldrá por $14.592.

Si te toca trasnochar más de la cuenta, cada hora extra te saldrá por $14.592. Domingos y festivos : La hora ordinaria en estos días será de $15.842.

: La hora ordinaria en estos días será de $15.842. El "combo" máximo: Si trabajas una hora extra nocturna un domingo o festivo, ¡cada hora te la deben pagar a $22.096!.

Aunque ganar más dinero por extras suena tentador, la ley también protege tu salud. No puedes trabajar más de dos horas extra al día ni superar las 12 horas extra a la semana.

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Además, todos los empleadores tienen la obligación de garantizarte un descanso semanal remunerado de al menos 24 horas.

Sectores como la salud, la vigilancia, el turismo y el transporte serán los que más sientan estos ajustes en sus nóminas, pero también los trabajadores de estas áreas verán una mejora real en sus ingresos mensuales.