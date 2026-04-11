Ojo trabajadores: el Día de la Familia tiene fecha límite en 2026 y ya hay plazo límite

El llamado “Día de la Familia”, uno de los beneficios laborales más valorados por los trabajadores en Colombia, ya tiene fecha definida para su desaparición. Este permiso, que permitía disfrutar de una jornada libre remunerada por semestre, dejará de ser obligatorio en el país en medio de los cambios en la legislación laboral.

Durante años, esta medida buscó promover el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, obligando a las empresas a otorgar espacios de integración familiar. Sin embargo, el panorama cambiará en 2026 debido a la implementación total de una reforma que transformará la jornada laboral en el país.

¿Hasta cuándo se puede pedir el Día de la Familia?

De acuerdo con el calendario establecido, los trabajadores aún podrán solicitar este beneficio durante el primer semestre de 2026, pero con una fecha límite clara: el 30 de junio será el plazo máximo para pedir y disfrutar este día correspondiente a ese periodo.

Además, el beneficio dejará de existir como obligación legal a partir del 15 de julio de 2026, momento en el que entrará en vigencia completa la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales en Colombia.

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Esto significa que, aunque algunas empresas podrían seguir otorgándolo de manera voluntaria, ya no estarán obligadas por ley a conceder este día libre a sus empleados.

El Día de la Familia fue creado por la Ley 1857 de 2017 y surgió como una estrategia para fortalecer los vínculos familiares, promoviendo actividades recreativas, culturales o simplemente tiempo de calidad entre los trabajadores y sus seres queridos.

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No obstante, su eliminación está directamente relacionada con la Ley 2101 de 2021, que estableció una reducción progresiva de la jornada laboral semanal, pasando de 48 a 42 horas sin afectar el salario de los trabajadores.

Con este cambio, el Gobierno busca compensar el tiempo libre adicional que tendrán los empleados gracias a la disminución de horas laborales, lo que hace innecesaria, según la normativa, la obligación de otorgar este día especial.

En la práctica, el beneficio se mantendrá vigente únicamente mientras las empresas no hayan implementado completamente la nueva jornada laboral. Una vez se cumpla este ajuste en todo el país, el Día de la Familia desaparecerá como derecho exigible.

A pesar de su eliminación, otros permisos laborales seguirán vigentes en Colombia, como los relacionados con citas médicas, situaciones legales o licencias específicas. Por eso, expertos recomiendan a los trabajadores estar atentos a los plazos y gestionar con anticipación este beneficio antes de que deje de existir oficialmente.