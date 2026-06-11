Curioso hábito de “limpieza extrema” de José Restrepo, formula Abelardo De La Espriella

Detrás del perfil técnico del exministro y ahora candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, hay una personalidad marcada por la disciplina y un orden que muchos calificarían de extremo.

Durante su entrevista en El Klub de La Kalle, el economista confesó detalles de su vida privada que van desde sus días como el "nerd" de la clase hasta sus curiosas manías con la tecnología.

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¿Cómo maneja José Manuel Restrepo su WhatsApp y redes sociales?

Si alguna vez intentas ver el celular de Restrepo, probablemente encuentres su WhatsApp vacío. El candidato reveló que tiene un hábito digital muy particular: elimina todos los mensajes una vez que han sido contestados.

Para él, acumular chats o tener mensajes sin leer es sinónimo de "desorden sucio", algo que le genera un estrés profundo.

A pesar de recibir cerca de 200 mensajes por hora, se esfuerza por contestarlos personalmente, aunque admite que el volumen actual de la campaña le obliga a apoyarse en un equipo para manejar sus redes sociales.

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Este nivel de orden no es nuevo; Restrepo siempre ha sido una persona de procesos impecables, recordando que fue el primer puesto de su curso durante todo el colegio y la universidad.

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¿Qué pasatiempos tiene el candidato fuera de la política?

Cuando no está analizando cifras económicas, a Restrepo le gusta "quemar suela". Es un apasionado de las caminatas de largo aliento, llegando a recorrer entre 15 y 20 kilómetros en jornadas que duran hasta cuatro horas.

Según cuenta, estos momentos son vitales para pensar y organizar sus ideas, aunque hoy en día el tiempo para estos recorridos es escaso por la agenda electoral.

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En el plano personal, se define como un hombre de fe y muy romántico. Con 25 años de matrimonio, asegura que le gusta sorprender a su esposa con flores sin necesidad de una fecha especial.

Además, la tecnología en su hogar sirve para la unión y seguridad: la familia tiene un grupo con GPS activado para que todos sepan dónde están los demás en tiempo real.

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Curiosamente, entre sus amigos de toda la vida es conocido con el apodo de "Pingo", un sobrenombre que le pusieron desde pequeño y que conserva con cariño.