¿De dónde viene la fortuna de De la Espriella? Los secretos de su estilo de vida

La fortuna de Abelardo de la Espriella se ha convertido en uno de los temas más buscados en internet, especialmente ahora que su nombre toma fuerza en el panorama político.

Su patrimonio no es improvisado: está respaldado por una estructura empresarial amplia, presencia internacional y un portafolio inmobiliario que ha crecido con los años.

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De entrada, hay un dato que marca la diferencia: el abogado y empresario cuenta con una red de al menos 35 empresas. Estas están distribuidas en Colombia, Estados Unidos y Panamá, lo que le ha permitido diversificar sus ingresos en varios sectores.

No se trata solo de derecho. También tiene participación en negocios de licores, moda y restaurantes, lo que amplía su alcance dentro del mundo empresarial.

Dentro de esa estructura, su firma principal, De la Espriella Lawyers Enterprise, es la base de su carrera y desde donde consolidó su reconocimiento.



La expansión a otros negocios como licores

Con el paso del tiempo, De la Espriella decidió ir más allá del ámbito jurídico. Uno de sus movimientos más visibles fue su entrada al sector de bebidas con la marca Salvatore. Esta apuesta buscó posicionarse en un mercado distinto, mostrando su interés por diversificar su portafolio.

Abelardo De La Espriella confiesa que porta armas desde los 20 años Foto: Redes de Abelardo De La Espriella

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Propiedades en Colombia: fincas, apartamentos y bodegas

El patrimonio de Abelardo de la Espriella también se refleja en sus bienes raíces. En Colombia se han identificado al menos 19 propiedades, entre fincas, apartamentos y bodegas.

Estas propiedades están registradas a través de sus sociedades, lo que hace parte de su modelo empresarial. Además, un dato que llama la atención es que nueve de estas fueron adquiridas en los últimos cinco años, evidenciando un crecimiento reciente en su inversión inmobiliaria.



Mansión en Miami y activos en Estados Unidos

A nivel internacional, su presencia también es fuerte. En Estados Unidos cuenta con propiedades junto a su esposa, destacando una mansión en Miami valorada en aproximadamente 5.1 millones de dólares.

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A esto se suma otra propiedad en ese mismo país, con un valor cercano a los 628.000 dólares. Estos activos refuerzan su perfil como empresario con alcance fuera de Colombia.

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Cuestionamientos y polémicas sobre su patrimonio

Su fortuna también ha estado en el centro de cuestionamientos. El exsenador Roy Barreras y otros sectores han puesto sobre la mesa dudas relacionadas con el manejo de sus finanzas.

Uno de los puntos más mencionados tiene que ver con una supuesta recepción de 760 millones de pesos en 2008, vinculada a David Murcia, figura relacionada con la captadora ilegal DMG. Este episodio ha sido revisado en escenarios judiciales y sigue siendo parte de las discusiones.

