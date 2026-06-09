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Liga de Naciones: Selección Colombia femenina define HOY ante Paraguay | EN VIVO

Sigue EN VIVO el partido Selección Colombia femenina vs Paraguay por Liga de Naciones hoy. Conoce la hora exacta, alineaciones y canales de transmisión.

HOY Selección Colombia femenina vs Paraguay EN VIVO
HOY Selección Colombia femenina vs Paraguay EN VIVO
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

La Selección Colombia femenina disputa hoy un partido determinante en su camino a la gloria continental.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se enfrenta a su similar de Paraguay en la última jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol. Con el cupo directo ya asegurado para el Mundial Femenino de Brasil 2027, las cafeteras buscan cerrar con broche de oro y quedarse con el título del certamen.

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Por su parte, el conjunto paraguayo llega a este compromiso con la obligación de sumar puntos en casa para mantener viva la esperanza de clasificar al repechaje mundialista.

¿A qué hora juega la Selección Colombia femenina HOY vs Paraguay?

El pitazo inicial del compromiso se dará este martes 9 de junio a las 6:00 p. m. (hora de Colombia). El escenario que albergará este vibrante encuentro será el histórico Estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay. La terna arbitral estará liderada por la jueza central Milagros Arruela de Perú.

Canales de televisión para ver Colombia vs Paraguay EN VIVO

Para los fanáticos de la 'tricolor' que no quieren perderse ningún detalle, el partido se podrá ver en vivo y en directo en televisión abierta a través de la señal de Gol Caracol y la plataforma Ditu. Asimismo, la transmisión online estará disponible de forma gratuita mediante el portal web de Gol Caracol.

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Alineaciones probables de Colombia y Paraguay

Ambos directores técnicos pondrán en la cancha lo mejor de su nómina para asegurar los tres puntos en esta jornada definitiva de la Liga de Naciones.

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Posible alineación de Colombia:

Kate Tapia; Ana Guzmán, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Venegas; Marcela Restrepo, Lorena Bedoya; Daniela Montoya, Leicy Santos, Gisela Robledo; Linda Caicedo.
Seleccionador: Ángelo Marsiglia.

Posible alineación de Paraguay:

Alicia Bobadilla; Limpia Fretes, Tania Riso, Fiorela Martínez y Daysy Bareiro; Cindy Ramos, Dulce Quintana, Griselda Garay; Lice Chamorro, Claudia Martínez y Rebeca Fernández.
Seleccionador: Herminio Barrios Peña.

Selección Colombia femenina vs Paraguay hoy EN VIVO (GRATIS)

El panorama del torneo continental

La Selección Colombia femenina lidera la tabla de posiciones y depende de sí misma para gritar campeona. Un triunfo consolidará el liderato absoluto de la tricolor.

Mientras Colombia celebra su clasificación anticipada al Mundial 2027, el panorama para Paraguay es complejo.

Las guaraníes ocupan la quinta casilla y necesitan una victoria urgente. Además, deben esperar que Venezuela o Ecuador (ambos con 11 puntos) tropiecen en sus respectivos juegos para poder arañar el tiquete a la repesca internacional de finales de año.

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