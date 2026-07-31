Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CAPTURADOS CAMILA POTOSÍ
SUBSIDIO DE VIVIENDA
CAMBIOS EN NEQUI

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Revelan parte de canción inédita que Yeison Jiménez le iba a dedicar a sus seguidores

Revelan parte de canción inédita que Yeison Jiménez le iba a dedicar a sus seguidores

El productor musical Dany On The Beat pasó por El Klub de La Kalle y reveló fragmentos de una canción inédita que Yeison Jiménez alcanzó a grabar antes de su muerte

El cantante de música popular Yeison Jiménez sonriendo en primer plano y el productor revelando la canción
Se dio a conocer un fragmento de una canción inédita de Yeison Jiménez, un tema especial dedicado a la fidelidad de sus seguidores.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

El productor musical Dani On The Beat visitó recientemente los estudios de El Klub de La Kalle para hablar sobre su trayectoria y el trabajo que realizó junto al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez.

Durante la entrevista, el productor reveló detalles de una canción inédita de estilo balada que, según explicó, representa una pieza importante dentro del legado del artista y contiene un mensaje especial para sus seguidores, conocidos como los "Jimenistas".

Puedes leer: Hermana de Yeison Jiménez confiesa el problema que enfrenta su familia: “Ya basta”

De acuerdo con Dani, tras el éxito de "Mala de profesión", tema que llegó al primer lugar de las tendencias en Colombia, aún existen varias composiciones que permanecen inéditas.

Te puede interesar

Emotivo mural de Yeison Jiménez en Corabastos rinde tributo a su historia
Farándula

Emotivo mural de Yeison Jiménez en Corabastos rinde tributo a su historia

Yeison-Jiménez-foto-blanco-y-negro.jpg
Farándula

Así luce la tumba de Yeison Jiménez meses después de su fallecimiento

El productor aseguró que conserva varias maquetas y grabaciones, entre ellas una canción que Yeison interpretó en medio del desgaste físico provocado por una intensa jornada de conciertos.

"Llegó como de tres conciertos, o sea, de su fin de semana, y llegó con la voz rota. Por eso lo escuchan muy ronco y aun así me dijo: 'Prenda el micrófono, grabemos'", recordó.

Publicidad

La canción inédita de Yeison Jiménez

Según explicó Dani On The Beat, esta producción se aleja del sonido tradicional de la música popular y apuesta por una propuesta inspirada en las baladas románticas de los años noventa. "Cogí elementos del popular, elementos de la balada e hice una canción romántica, bien tipo los 90, Alejandro Sanz por allá", comentó.

Publicidad

El productor aseguró que el mayor valor de la obra radica en el mensaje que transmite. "El mensaje de esa canción creo que va a ayudar a muchos fanáticos de Yeison Jiménez porque dice que hay que aprender a ser valiente".

Puedes leer: Así vive Jhon Alex Castaño el luto seis meses después de la muerte de Yeison Jiménez

Durante la transmisión en vivo se dio a conocer un fragmento de la letra: "Hay que ser valiente para borrar lo que una vez vivimos, para enterrar los besos que nos dimos".

Te puede interesar

Montaje muestra a Jhon Alex Castaño con la imagen de Ciro Quiñonez y Jessi Uribe
Farándula

Jhon Alex Castaño no se guarda nada y habla del comentario de Ciro sobre Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño dice cómo recayó en alcohol por muerte de Yeison Jiménez
Farándula

Jhon Alex Castaño dice cómo recayó en alcohol por muerte de Yeison Jiménez; así se enteró

Para Dani On The Beat, la importancia de esta canción va más allá de su trabajo como productor. Por ello, expresó su deseo de que el público pueda escucharla algún día.

¿Qué pasará con las canciones inéditas de Yeison Jiménez?

Publicidad

Sobre el futuro de este material, el productor explicó que todas las grabaciones quedaron en manos del equipo jurídico y de la familia del artista. "El equipo jurídico, después del tiempo de duelo, se contactó conmigo y yo les dije: 'No, esto es de ustedes. Tomen sus canciones con mucho respeto'".

Dani señaló que su intención al compartir estos detalles es reconocer el trabajo realizado junto al cantante y permitir que el público conozca una faceta distinta de su legado musical.

Publicidad

"Quiero que la gente conozca mi trabajo y sepa que me he esmerado bastante. Es una alegría, pero también una tristeza muy grande porque quería tener a Yeison y decirle: 'Vea lo que hicimos'", afirmó.

Finalmente, reiteró que espera que estas canciones inéditas sean publicadas en el futuro para que los seguidores puedan recordar al artista y mantener vivo su legado a través de su música.

Mira también: Productor revela el mensaje que Yeison Jiménez quería darles a sus seguidores antes de fallecer

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Música popular