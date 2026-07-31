Revelan parte de canción inédita que Yeison Jiménez le iba a dedicar a sus seguidores

El productor musical Dani On The Beat visitó recientemente los estudios de El Klub de La Kalle para hablar sobre su trayectoria y el trabajo que realizó junto al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez.

Durante la entrevista, el productor reveló detalles de una canción inédita de estilo balada que, según explicó, representa una pieza importante dentro del legado del artista y contiene un mensaje especial para sus seguidores, conocidos como los "Jimenistas".

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De acuerdo con Dani, tras el éxito de "Mala de profesión", tema que llegó al primer lugar de las tendencias en Colombia, aún existen varias composiciones que permanecen inéditas.



El productor aseguró que conserva varias maquetas y grabaciones, entre ellas una canción que Yeison interpretó en medio del desgaste físico provocado por una intensa jornada de conciertos.

"Llegó como de tres conciertos, o sea, de su fin de semana, y llegó con la voz rota. Por eso lo escuchan muy ronco y aun así me dijo: 'Prenda el micrófono, grabemos'", recordó.

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La canción inédita de Yeison Jiménez

Según explicó Dani On The Beat, esta producción se aleja del sonido tradicional de la música popular y apuesta por una propuesta inspirada en las baladas románticas de los años noventa. "Cogí elementos del popular, elementos de la balada e hice una canción romántica, bien tipo los 90, Alejandro Sanz por allá", comentó.

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El productor aseguró que el mayor valor de la obra radica en el mensaje que transmite. "El mensaje de esa canción creo que va a ayudar a muchos fanáticos de Yeison Jiménez porque dice que hay que aprender a ser valiente".

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Durante la transmisión en vivo se dio a conocer un fragmento de la letra: "Hay que ser valiente para borrar lo que una vez vivimos, para enterrar los besos que nos dimos".

Para Dani On The Beat, la importancia de esta canción va más allá de su trabajo como productor. Por ello, expresó su deseo de que el público pueda escucharla algún día.

¿Qué pasará con las canciones inéditas de Yeison Jiménez?

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Sobre el futuro de este material, el productor explicó que todas las grabaciones quedaron en manos del equipo jurídico y de la familia del artista. "El equipo jurídico, después del tiempo de duelo, se contactó conmigo y yo les dije: 'No, esto es de ustedes. Tomen sus canciones con mucho respeto'".

Dani señaló que su intención al compartir estos detalles es reconocer el trabajo realizado junto al cantante y permitir que el público conozca una faceta distinta de su legado musical.

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"Quiero que la gente conozca mi trabajo y sepa que me he esmerado bastante. Es una alegría, pero también una tristeza muy grande porque quería tener a Yeison y decirle: 'Vea lo que hicimos'", afirmó.

Finalmente, reiteró que espera que estas canciones inéditas sean publicadas en el futuro para que los seguidores puedan recordar al artista y mantener vivo su legado a través de su música.

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