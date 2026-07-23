Así vive Jhon Alex Castaño el luto seis meses después de la muerte de Yeison Jiménez

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño visitó los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde habló sobre distintos aspectos de su carrera artística y de su vida personal. Uno de los temas que marcó la entrevista fue la forma en la que ha afrontado el fallecimiento de su colega y amigo Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero de 2026.

Durante la conversación, Castaño aseguró que la relación que mantenía con el intérprete de 'El Aventurero' iba mucho más allá de la música y recordó que su amistad nació cuando ambos daban sus primeros pasos en el género popular.

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"Tuve un acercamiento con él muy diferente. No fue una amistad de farándula, sino de cuando empezamos, de parceros. La amistad no fue de músicos, fue de amigos", expresó.



El intérprete de 'Mi tío' reconoció que la ausencia de Yeison Jiménez sigue siendo difícil de asimilar para quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios. "Yo creo que todavía estamos de luto. No es que ya se les olvidó o ya pasó", afirmó al referirse al impacto que dejó la partida del cantante en el género popular.

¿Qué más dijo Jhon Alex Castaño sobre Yeison Jiménez?

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Durante la entrevista, el artista también fue consultado por un reciente episodio protagonizado por Ciro Quiñónez durante una transmisión en vivo junto al creador de contenido Wescol, en la que mencionó a Yeison Jiménez.

Al respecto, Jhon Alex calificó el momento como "incómodo" y consideró que las declaraciones de Quiñónez estuvieron fuera de lugar. "El comentario fue muy desafortunado. Todos sentimos: '¿Qué necesidad había de decir eso?'", manifestó a la mesa.

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Asimismo, aseguró que mencionar el nombre de Yeison Jiménez en ese contexto no era pertinente y cuestionó que se utilizara el tema para generar conversación. "Hacer un comentario como ese sobra. Si uno quiere llamar la atención en una entrevista, no tiene por qué traer el nombre de Yeison a ese tipo de conversaciones", añadió.

Pese a lo ocurrido, Castaño evitó profundizar en la polémica y señaló que la experiencia y el paso del tiempo son fundamentales para el crecimiento personal y profesional de cualquier artista. "Los años y la vida lo van forjando a uno. Ahí es donde se ve la madurez y la experiencia", comentó.

Finalmente, recordó el cariño que el gremio de la música popular sentía por Yeison Jiménez y destacó el ambiente de amistad que compartían. "Todos queríamos a Yeison como un berraco. Todos compartimos con él y vivimos muchos momentos juntos", concluyó.

Actualmente, Jhon Alex Castaño continúa con su agenda de presentaciones mientras sigue recordando a quien consideró no solo un colega, sino también un amigo cercano.

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