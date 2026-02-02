Viuda de Yeison Jiménez reaparece en homenaje en El Campín, hizo llorar

El pasado 31 de enero de 2026 quedará grabado en la memoria de los amantes de la música popular como la noche en que el cielo y la tierra se unieron en un solo sentimiento.

El Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, no fue esta vez el escenario de un partido de fútbol, sino el epicentro de un homenaje póstumo sin precedentes para Yeison Jiménez, cuya vida se apagó prematuramente el pasado 10 de enero en un fatídico accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

La tragedia, que también cobró la vida de cinco integrantes de su equipo de trabajo —Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora—, dejó un vacío inmenso en la industria.



Sin embargo, su legado fue honrado bajo el título "Mi promesa Tour 2: La revancha", un evento que buscaba cumplir uno de los más grandes sueños del artista: llenar el máximo escenario de los bogotanos.

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez en homenaje del Campín

Desde tempranas horas, las inmediaciones del estadio se tiñeron de un blanco impoluto. El código de vestimenta no fue una sugerencia, sino un símbolo de respeto y paz que los más de 30,000 asistentes siguieron con rigurosidad, creando una atmósfera de solemnidad y esperanza.

En medio de este escenario, la atención se centró en la reaparición pública de Sonia Restrepo, viuda del cantante y madre de sus hijos Thaliana, Santiago y Camila.

Acompañada por la madre del artista, la señora Lucy, y su hermana mayor, Lina Jiménez, Sonia ingresó al recinto visiblemente afectada por el duelo, pero fortalecida por el cariño de la multitud.

Las tres mujeres, vestidas de blanco, saludaron a los fanáticos en un gesto de gratitud por el apoyo recibido desde aquel oscuro 10 de enero. La presencia de la familia fue uno de los momentos más conmovedores, recordándole a los presentes que, detrás del ídolo, había un padre, un hijo y un esposo profundamente amado.

¿Qué artistas se presentaron en concierto de Yeison Jiménez en El Campín?

La nómina de estrellas que se dio cita en la tarima reflejó el impacto de Yeison Jiménez en sus colegas. Entre los participantes destacaron figuras de la talla de Luis Alfonso, Natalia Jiménez, Marbelle, Andy Rivera, Álex Campos, Jhon Alex Castaño y Nelson Velásquez.

Uno de los momentos que más eco ha generado en redes sociales fue la intervención de Luis Alfonso, amigo íntimo de "El Aventurero".

Antes de subir al escenario, el artista compartió un video en sus plataformas digitales donde se le veía completamente quebrado emocionalmente, instando a sus seguidores a unirse a la transmisión para honrar la memoria de su "compadre".

Ya en tarima, la emoción no cedió, y tanto él como otros intérpretes no pudieron contener las lágrimas al entonar los éxitos que consagraron los 15 años de carrera de Jiménez.

Por su parte, el cantante vallenato Nelson Velásquez protagonizó un instante de profunda sensibilidad al dedicar un fragmento musical directamente a la familia del fallecido.

Con palabras cargadas de dolor, Velásquez pidió un aplauso ensordecedor para Sonia, Lucy y Lina, reconociendo el sacrificio y el amor que siempre brindaron al artista.

"Aquí está su mamá, su hermana, su querida esposa, toda su familia, ustedes y nosotros" , exclamó el intérprete ante un estadio que rugía en apoyo.

El homenaje no solo fue un despliegue de talento musical, sino también una reconstrucción de la esencia humana de Jiménez.

Mientras en las pantallas se proyectaban imágenes de su trayectoria, el público recordaba que, aunque sus cenizas ahora reposan en un altar familiar en su finca en Fusagasugá, su música sigue más viva que nunca.

Las redes sociales se inundaron de fragmentos del concierto, con fanáticos compartiendo el sentimiento de pérdida que aún persiste tras el siniestro en Boyacá.

