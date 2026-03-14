Inquietante revelación pone en duda el relato del hombre en el caso del Jardín Botánico

El caso de Karen López y su bebé Luciano, encontrados dentro de un vehículo cerca del Jardín Botánico en Bogotá, continúa generando atención mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial.

Con el paso de los meses, las autoridades han reconstruido parte de lo que habría ocurrido antes de que el carro terminara estrellado contra un árbol en el barrio Bosque Popular.

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Inicialmente, el hecho fue reportado como un accidente de tránsito. Sin embargo, los análisis posteriores realizados por investigadores y expertos forenses llevaron a que el caso tomara un rumbo completamente distinto.



Nuevos detalles fueron revelados recientemente en el video pódcast 'Más allá del silencio', donde hablaron dos de los investigadores que participaron directamente en el proceso: el intendente José Luis Higuera, jefe coordinador de la Unidad Investigativa de Tránsito de Bogotá y el investigador criminal de la Policía Nacional Yeison Novoa.



¿Qué dijo el hombre a los investigadores por el caso cerca del Jardín Botánico?

Durante la entrevista con el video pódcast, el intendente Higuera explicó cuál fue la versión que entregó Hugo Fernando Silva Soto, expareja de Karen y padre del menor, sobre lo ocurrido antes de que el vehículo terminara contra el árbol.

“El señor Hugo indica que el día anterior a los hechos habló con la señora, la mamá de Luciano, que iban a realizar una actividad que consistía en que él recogía al niño e iba a permanecer con él.

Que lo recogió en la casa de la mamá [Karen], se trasladó al barrio Siete de Agosto, realizó actividades de trabajo, [él trabajaba como en compra de vehículos, vendía repuestos], y que iba a estar compartiendo con el niño Luciano.

Luego él cuenta que en horas de la noche fue a llevar al niño Luciano a la casa de la mamá pero, una versión que da la mamá de Karen, indica que él nunca llegó con el niño allá, pero él manifiesta que él llevó al niño allá”, dijo el investigador Higuera.

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Según explicaron los investigadores, esa versión fue uno de los puntos que comenzó a analizarse con mayor detalle durante el proceso investigativo, ya que varios elementos no coincidían con lo que inicialmente se había relatado.

Por su parte, el investigador Yeison Novoa explicó en el mismo pódcast algunos de los hallazgos que permitieron a las autoridades reconstruir lo que habría ocurrido dentro del automóvil antes del choque.

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Según detalló, uno de los aspectos clave de la investigación fue la posición en la que se encontraba Karen López dentro del vehículo cuando fue encontrada por las autoridades.

“Ya después atando cabos en la parte investigativa, el reclina la silla hacia atrás, sienta el cuerpo en la silla del piloto y él se sienta encima y conduce hasta el lugar donde genera el choque contra el árbol y ahí es donde, digamos, simula como tal el accidente”, señaló Novoa.

De acuerdo con lo explicado por los investigadores, esa reconstrucción fue fundamental para entender cómo se habría desarrollado la secuencia de hechos antes del impacto del carro contra el árbol cerca al Jardín Botánico.

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Lo que encontró la Fiscalía durante la investigación del caso del Jardín Botánico

La Fiscalía también reveló durante el proceso que el señalado habría intentado evitar que las autoridades descubrieran lo ocurrido.Según el ente acusador, el hombre habría limpiado el vehículo y desaparecido algunos elementos que podían comprometerlo.

Con base en las evidencias recopiladas, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el pasado 9 de febrero los delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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“Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, resaltó la Fiscalía.

Mientras avanza el proceso judicial, el caso continúa siendo analizado por las autoridades, que siguen revisando cada detalle para esclarecer completamente lo ocurrido con Karen López y su hijo Luciano.

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