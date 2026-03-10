El reclamo que ocasionó muerte de mujer cerca al Jardín Botánico; esposo fingió accidente

Todo comenzó en el silencio de la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025, cuando las luces de emergencia iluminaron un tramo de la calle 63, entre las carreras 66 y 70, justo en las inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá.

En ese punto, un Volkswagen gris oscuro parecía haber sido el protagonista de un infortunio vial.

Dentro del automóvil, las autoridades encontraron a un hombre inconsciente que fue rápidamente trasladado a la Clínica Colombia para recibir atención médica. Sin embargo, la escena ocultaba algo mucho más complejo que un simple percance en la vía.



Al inspeccionar el interior del coche, los equipos de emergencia se toparon con una realidad impactante: una mujer de entre 30 y 35 años y un pequeño de apenas 10 meses de vida no presentaban signos vitales.

En un principio, las piezas del rompecabezas sugerían un desenlace natural o accidental; incluso se llegó a considerar que la mujer, quien era la excompañera sentimental del hombre, pudo haber sufrido un fallo cardíaco mientras conducía, provocando que el vehículo se detuviera de esa forma.

Pero en el mundo de la investigación, las apariencias suelen ser el primer obstáculo para llegar a la verdad.

El caso tomó un rumbo completamente distinto casi tres meses después, este martes 10 de marzo de 2026, cuando los informes de Medicina Legal arrojaron luz sobre lo que realmente sucedió dentro de ese habitáculo metálico.

La ciencia forense fue contundente y desmoronó la versión del incidente fortuito.

Resultó que la mujer presentaba una lesión en la zona del cuello, provocada por un elemento cortopunzante, algo que no encajaba bajo ninguna circunstancia con la teoría de un choque o un problema de salud repentino.

Por otro lado, el análisis del pequeño de 10 meses reveló detalles igual de inquietantes. El dictamen médico indicó que el cuerpo del bebé mostraba señales de haber sido sometido a una agitación violenta antes de que el vehículo terminara estacionado cerca del Jardín Botánico.

Estas evidencias transformaron la narrativa de un "accidente" en algo planeado para desviar la atención de las autoridades.

¿Cuál fue el reclamo de la mujer al hombre?

La hipótesis que maneja la Fiscalía es que el hombre habría pasado a buscar a la mujer en el automóvil.

Al parecer, en algún momento del trayecto, ella se dio cuenta de que su hijo ya no contaba con vida, lo que desató un fuerte reclamo hacia el sujeto.

Esa discusión dentro del Volkswagen gris terminó de la peor manera cuando el individuo, presuntamente, utilizó un elemento filoso contra ella.

Lo que ocurrió después fue un intento por transformar una escena de violencia en una de tránsito. El hombre habría alterado el entorno y la posición de los involucrados para simular que todo fue producto de un choque, buscando así evitar que la justicia pusiera sus ojos sobre él.

No obstante, los expertos notaron que el coche no tenía daños externos que justificaran la gravedad de lo hallado en su interior.

Finalmente, tras las revelaciones de este marzo de 2026, un juez decidió que el hombre debe permanecer en un centro carcelario mientras se le procesa por los cargos de feminicidio agravado y de quitarle la vida a otra persona.