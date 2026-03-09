Juan Daniel Oviedo habla de su novio: "Enamorado y feliz"

Las consultas presidenciales de 2026 dejaron varias sorpresas, pero una de las más comentadas fue el resultado de Juan Daniel Oviedo. El economista bogotano logró superar el 1,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia y terminó en el segundo lugar, consolidándose como una figura emergente dentro del panorama político nacional.

El resultado no pasó desapercibido. Su votación incluso superó la que obtuvo Francia Márquez en las consultas de 2022, lo que lo posiciona como un actor con peso dentro de la coalición opositora al gobierno de Gustavo Petro.

En ese escenario, Oviedo aparece como una carta clave para ampliar el espectro del bloque político que busca disputar la Presidencia frente al candidato oficialista Iván Cepeda.

Además, su resultado también lo deja con capacidad de negociación dentro de la coalición. Al representar un perfil más cercano al centro político dentro de un grupo dominado por sectores de centroderecha, su presencia podría ayudar a atraer votantes moderados, especialmente en ciudades como Bogotá.

Durante varios años, el nombre de Juan Daniel Oviedo estuvo ligado principalmente al mundo técnico y académico. Economista de la Universidad del Rosario, obtuvo una beca gracias a su desempeño académico y posteriormente continuó su formación en Europa, donde realizó estudios de posgrado en España y Francia hasta completar un doctorado.

Tras regresar a Colombia, desarrolló una carrera como profesor y asesor en distintas entidades públicas. Sin embargo, su salto a la notoriedad nacional llegó en 2018, cuando fue designado director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque.

Juan Daniel Oviedo podría ser vicepresidente de Paloma Valencia /Foto: Facebook Oviedo

¿Una fórmula presidencial o la Alcaldía de Bogotá?

Con el resultado de la consulta, el economista dejó de ser visto únicamente como un tecnócrata para convertirse en un actor político nacional. Bogotá aparece como su principal fortín electoral, lo que también alimenta especulaciones sobre su futuro político.

Dentro del panorama presidencial, algunos sectores ven posible que Oviedo se convierta en compañero de fórmula de Paloma Valencia, quien resultó ganadora de la consulta. Una dupla de ese tipo podría buscar equilibrar el discurso político y atraer votantes de distintos sectores.

Sin embargo, el propio Oviedo ha dejado entrever otro camino. En las entrevistas posteriores a la jornada electoral habló con insistencia de Bogotá, lo que ha llevado a pensar que podría estar concentrado en una futura candidatura a la Alcaldía de la capital en 2027.

Por ahora, su votación lo ubica como una figura con peso dentro del debate político y como uno de los nombres que seguirá apareciendo en el radar electoral en los próximos años.

¿Quién es el novio de Juan Daniel Oviedo? La relación con Sebastián Reyes

El interés alrededor de Juan Daniel Oviedo no solo se ha centrado en su carrera política. Tras las consultas del 8 de marzo, también ha crecido la curiosidad por su vida personal, especialmente por su relación con su pareja, el diseñador Sebastián Reyes.

Según ha contado el propio economista en diferentes entrevistas, la relación con Reyes lleva más de una década. Ambos se conocieron en el centro de Bogotá y desde entonces mantienen una relación que, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las más importantes en su vida.

Sebastián Reyes, de 37 años, se ha movido principalmente en el mundo creativo. Aunque no suele aparecer con frecuencia en medios de comunicación, es conocido dentro del circuito de moda alternativa en Bogotá. A diferencia de Oviedo, ha preferido mantener un perfil más reservado frente a la vida pública.

El propio político ha explicado que uno de los pilares de su relación es la independencia. Cada uno mantiene sus propios proyectos profesionales, algo que, según él mismo ha señalado, ha permitido que la relación se mantenga sólida durante más de 11 años.

La diferencia de edad entre ambos también ha sido un tema que ha despertado curiosidad. Oviedo tiene 48 años, mientras que Reyes tiene 37, es decir, se llevan 12 años. Aun así, el economista ha señalado en varias ocasiones que la edad nunca ha sido un tema relevante dentro de la relación.

Durante la jornada electoral del 8 de marzo, el precandidato llegó a su puesto de votación acompañado por su pareja, su madre y su mascota Mora, una imagen que compartió en redes sociales y que rápidamente se volvió comentada por sus seguidores.

“Con alegría, ilusión y mucha energía, junto a mi mamá, Sebas y Mora ejercimos nuestro derecho al voto. ¡Votamos para estar Con toda por Colombia y Con toda por Bogotá!”, escribió el economista al compartir el momento.

En entrevistas recientes, incluso ha explicado que no ha considerado necesario casarse. En el programa Por La Ventana Podcast, Oviedo comentó que disfruta su vida como novio y que se siente feliz con la relación que ha construido con Sebastián Reyes, una historia que ha acompañado silenciosamente su crecimiento en la vida pública.