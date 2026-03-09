Famosa actriz muestra impactante imagen de su rostro tras ataque de perro

La actriz estadounidense Paige Spara volvió a captar la atención de sus seguidores tras mostrar en redes sociales cómo quedó su rostro después de sufrir la mordida de un perro.

La artista, reconocida por su papel de Lea en la serie The Good Doctor, compartió imágenes del proceso de recuperación que vivió después del ataque del animal, un hecho que ocurrió poco más de un año atrás.

Según explicó la actriz, el incidente provocó lesiones importantes en su cara. La mordida afectó zonas delicadas del rostro, en especial parte de la mejilla y el labio superior. La gravedad de las heridas obligó a recibir atención médica inmediata y a someterse a varios puntos de sutura para cerrar los cortes.



Las imágenes que compartió generaron sorpresa entre seguidores y usuarios de redes sociales, ya que mostraban el impacto que el ataque dejó en su rostro en ese momento.

Así lucía el rostro de Paige Spara la actriz tras el ataque de un perro

En una de las fotografías publicadas por la actriz se observan varias heridas profundas alrededor del labio superior y cerca de uno de sus ojos. Las marcas resultaban visibles y muestran la gravedad de la mordida del animal.

Las lesiones requirieron un tratamiento médico con suturas para cerrar los cortes, debido a que la piel presentó rasgaduras en diferentes partes de la cara. Tiempo después, la actriz decidió mostrar también una imagen actual de su rostro para explicar cómo avanzó el proceso de recuperación.

Paige Spara tras ataque de un perro Foto: redes sociales

Paige Spara un año después del ataque del perro Foto: redes sociales

En la fotografía más reciente, la artista aparece sonriente y con la piel casi totalmente recuperada. Las cicatrices que en un inicio resultaban evidentes ahora casi no se notan.

Junto a la fotografía reciente, la actriz explicó que el proceso de sanación avanzó con el paso del tiempo. En su publicación señaló que ya transcurrió más de un año desde el ataque y que la herida causada por la mordida del perro se encuentra prácticamente curada.

El mensaje también incluyó palabras de agradecimiento por el apoyo que recibió durante el proceso. Seguidores y colegas del mundo del entretenimiento reaccionaron con comentarios positivos al ver el avance en su recuperación.

Muchos seguidores destacaron la valentía de la actriz al mostrar tanto el momento difícil como el resultado final del proceso. Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes de apoyo y admiración. Algunos usuarios escribieron frases como “qué alivio ver tu recuperación”, “tu fortaleza inspira” o “es bueno ver que todo salió bien”.

Aunque el ataque representó un momento difícil para la actriz, su publicación final compartirad en sus historias de instagram transmitió un mensaje positivo sobre la recuperación física y el apoyo recibido por parte de su comunidad digital. Admeás escribió: "un año despues" mostrando el cambio y el proceso. Actualmente, la actriz continúa activa en redes sociales y mantiene contacto con seguidores que siguen de cerca su carrera y su vida personal.

