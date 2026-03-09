Robo en negocio de Yeison Jiménez queda grabado en cámaras; familia revela imágenes

Un nuevo caso de inseguridad golpea un negocio relacionado con el cantante de música popular Yeison Jiménez. Hermanos del artista denunciaron un robo ocurrido en un establecimiento relacionado a su actividad comercial y difundieron imágenes de los presuntos responsables captadas por cámaras de seguridad.

El caso se conoció públicamente el 9 de marzo de 2026, cuando los hermanos de Yeison Jiménez difundieron la denuncia en redes sociales y medios. Según la información publicada, el robo ocurrió días antes en un local del café-bar 'La Cumbre' en Bogotá, un negocio ligado al proyecto empresarial del cantante.

¿Cómo ocurrió el robo en el local de Yeison Jiménez según cámaras de seguridad?

Según lo relatado por familiares del artista y lo registrado por las cámaras de seguridad del negocio, dos personas entraron al local y comenzaron a observar el lugar con aparente normalidad.



Durante varios minutos permanecieron dentro del establecimiento, mirando productos y preguntando por algunos precios, una actitud que no generó sospechas entre quienes se encontraban allí.



En medio de ese movimiento dentro del local, la pareja identificó el bolso de una mujer que estaba en el sitio. De acuerdo con las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, uno de los implicados se acercó al lugar donde se encontraba la pertenencia y aprovechó un momento de descuido para tomarla.

El movimiento ocurrió de forma rápida. Después de tomar el bolso, los dos sospechosos se dirigieron hacia la salida del establecimiento sin llamar la atención. Al abandonar el local, se alejaron del lugar antes de que la víctima se diera cuenta de lo ocurrido.

Minutos después, la mujer afectada notó la ausencia de su bolso y alertó a las personas del establecimiento. Tras revisar las cámaras de seguridad, los responsables del negocio observaron las imágenes en las que aparece la pareja dentro del local y el momento en que ocurre el hurto.

Posteriormente, familiares de Yeison Jiménez difundieron las fotografías extraídas de las cámaras con el objetivo de que la ciudadanía pueda identificar a las personas que aparecen en los registros. Las imágenes circularon en redes sociales junto con un llamado a reportar cualquier información que permita ubicar a los implicados.

"Lamentamos el robo del bolso de uno de nuestros clientes en el local. Es la primera vez que ocurre una situación así en La Cumbre licorera. Este es un espacio que busca honrar y respetar el nombre y la imagen de Yeison jiménez", escribieron en una publicación de la página del cafe-bar.

Además, publicaron los rostros de estas personas mencionando: "Esta clase de actos son una falta de respeto hacia el nombre y legado de Yeison.Si alguien reconoce a las personas o tiene información, agradecemos que realicen la denuncia correspondiente o me lo hagan saber. Entre todos cuidamos este lugar".

El caso quedó en conocimiento de las autoridades, que podrán analizar el material de video como parte del proceso investigativo para determinar responsabilidades y avanzar en la búsqueda de los sospechosos.

Por ahora, la familia de Yeison Jiménez espera que las imágenes difundidas permitan identificar a los responsables del robo y facilitar el trabajo de las autoridades. El proceso seguirá en manos de los investigadores.

