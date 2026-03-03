Thaliana, hija de Yeison Jiménez celebra su primer cumpleaños sin él; pidió deseo

Thaliana, la hija de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo, celebró un año más de vida en medio del recuerdo permanente de su papá. La fecha no pasó desapercibida en redes sociales, donde se viralizó un video que captó el momento exacto en el que la menor escuchó el tradicional “feliz cumpleaños” rodeada de su familia más cercana.

La niña, nacida un 2 de marzo, vivió una celebración íntima, marcada por los gestos de cariño de quienes la acompañaron en esta fecha especial.

En las imágenes que circularon en plataformas digitales se observa a Thaliana frente a un brownie con una velita encendida, mientras escucha atenta la canción que todos le dedicaron.

Puedes leer: Hermano de Yeison Jiménez dedica amargo mensaje al cantante: "Un error"



La menor enviaba besos, miraba a cada uno de los presentes y se preparaba para soplar la vela, siguiendo el ritual que acompaña cada cumpleaños.

Los detalles de la celebración fueron compartidos por Lina Jiménez, hermana del cantante, a través de sus historias en Instagram. Desde su cuenta oficial, mostró fragmentos del encuentro familiar y permitió que miles de personas conocieran cómo vivió Thaliana este nuevo cumpleaños.

Publicidad

Las publicaciones no tardaron en generar reacciones, especialmente por la forma en que la niña se mantuvo tranquila y sonriente durante el momento más esperado: pedir su deseo.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez /Foto: redes sociales

Aunque Thaliana cumplió con la tradición de apagar la vela y cerrar los ojos para pedir algo, no reveló qué fue lo que pidió. Ese detalle quedó en la intimidad del momento, lo que despertó aún más curiosidad entre los seguidores de la familia, quienes comentaron el video con mensajes de apoyo y palabras de ánimo para la menor y su mamá.



La pequeña hija de Yeison Jiménez celebró rodeada de su familia

Este cumpleaños tuvo un significado especial, no solo por la edad que alcanzó Thaliana, sino por el contexto emocional que atraviesa su familia. La menor celebró rodeada de sus seres queridos, quienes se encargaron de que la jornada estuviera llena de gestos sencillos, comida, sonrisas y abrazos.

Publicidad

La escena mostró una celebración sin excesos, pero cargada de simbolismo, en la que el foco fue la niña y su bienestar.

Puedes leer: Video de la boda de Jhonny Rivera causa confusión por un hombre parecido a Yeison Jiménez

Según la información conocida, Thaliana nació el 2 de marzo de 2018, por lo que este año cumplió 8 años. Es la primera hija biológica del cantante y siempre fue mencionada por él en entrevistas y mensajes públicos. En varias ocasiones, Yeison Jiménez expresó el amor que sentía por sus hijos y la importancia que tenían en su vida, razón por la cual este cumpleaños despertó tanta atención entre quienes seguían su carrera.

En el video compartido se aprecia a Thaliana tranquila, sin prisa, escuchando la canción hasta el final antes de soplar la vela. No hubo discursos largos ni intervenciones formales, solo un momento familiar que quedó registrado en cámara y que luego fue replicado por distintos usuarios en redes sociales.