Video de la boda de Jhonny Rivera causa confusión por un hombre parecido a Yeison Jiménez

La boda de Jhonny Rivera con Jenny López no solo fue noticia por la ceremonia y la celebración, sino por un detalle inesperado que apareció en uno de los videos que circulan en redes sociales. En las imágenes, un hombre ubicado entre los asistentes fue confundido por muchos con Yeison Jiménez, lo que desató toda clase de reacciones.

El matrimonio del cantante de música popular se convirtió en tendencia nacional tras conocerse los primeros registros de la ceremonia religiosa. Usuarios de diferentes plataformas comenzaron a compartir fragmentos del evento, donde se ve a la pareja recibiendo la bendición del sacerdote, rodeados de familiares, amigos y colegas del medio.

Puedes leer: Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez en Bogotá; fan mostró los detalles



Uno de los videos más comentados fue publicado por Alzate, quien fue invitado a la boda y decidió mostrar un momento clave del acto religioso. En la grabación, se observa a Jhonny Rivera visiblemente emocionado, junto a Jenny López, mientras escuchan las palabras del sacerdote. Para acompañar el clip, Alzate escribió: “El soltero más amado de Colombia estrena nuevo título”.

Hasta ahí todo parecía normal, pero al hacer un paneo por la iglesia, la cámara captó a un hombre ubicado justo detrás del artista que grababa. Fue ese segundo plano el que encendió la conversación. Varios internautas aseguraron que se trataba de Yeison Jiménez, debido al parecido físico: rasgos faciales similares, contextura y hasta gestos que recordaban al cantante.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Algunos escribieron: “Disculpen, creo haber visto a Yeison ahí atrás aplaudiendo”; otros preguntaron: “¿Yeison Jiménez estuvo en la boda o ese video es viejo?”. También aparecieron mensajes como: “Ese es el doble de Yeison, no hay duda”, generando una ola de especulaciones entre los seguidores del género popular.

Puedes leer: El detalle del video de Maluma con Yeison Jiménez; triste coincidencia

Publicidad

Jhonny Rivera y Jenny López Foto: La Red

La confusión que se robó la atención en redes

Mientras algunos aseguraban que se trataba de Yeison Jiménez, otros optaron por ser más prudentes y señalaron que podía ser simplemente alguien con un gran parecido físico. Las teorías se multiplicaron: que era un familiar, que era un invitado desconocido o incluso que el video era antiguo.

Publicidad

Sin embargo, con el paso de las horas se confirmó que todo se trató de una confusión y que el hombre que aparece en las imágenes es en realidad el cantante de música popular Joaquín Guiller, quien sí estuvo presente en la ceremonia.

El detalle no opacó el momento central del matrimonio, pero sí se llevó buena parte de la atención en redes sociales. Para muchos usuarios, el vestido de la novia, la decoración y hasta la emoción de los novios pasaron a un segundo plano, mientras intentaban descifrar si el hombre del video era o no Yeison Jiménez.