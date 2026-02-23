Última y dolorosa publicación de Nicole Vargas, exparticipante de La Voz Kids que falleció

Una de las últimas publicaciones de Nicole Valeria Vargas Gómez en Facebook hoy es leída con un peso distinto. En el video, la joven aparece cantando la canción Espera un Poco un Poquito Más, de Gabriel Galán, mientras disfruta de su jornada laboral como promotora.

Sonríe, muestra imágenes de su trabajo y deja ver la tranquilidad con la que cerraba el día, sin saber que días después perdería la vida en un siniestro vial que conmocionó al Quindío.

La noche del sábado 21 de febrero se registró un hecho en la vía que conecta a Pereira con Armenia, en el sector conocido como El Solar, jurisdicción del municipio de Circasia.



La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía confirmó que dos personas fallecieron tras ser impactadas por un vehículo que se retiró del lugar luego del choque. Las víctimas fueron identificadas como William Andrés Paipa, de aproximadamente 43 años, y Nicole Valeria Vargas Gómez, una joven de 19 años ampliamente reconocida en su municipio por su talento artístico.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, ambos se movilizaban como peatones en el momento del hecho. Los reportes indican que se encontraban trabajando. Nicole se desempeñaba como impulsadora de una marca de licores en la fonda La Floresta, mientras que Paipa era el conductor encargado de transportarla durante su jornada. Al parecer, ya habían terminado su turno y se disponían a cruzar la vía para llegar al vehículo en el que se movilizaban cuando ocurrió el impacto.

La joven era conocida por su melodiosa voz

La noticia tomó mayor relevancia cuando se confirmó que una de las víctimas era una recordada exparticipante del programa La Voz Kids. Su participación en la edición de 2019 la había convertido en una figura querida para muchos en el departamento, donde su audición aún es recordada por su fuerza interpretativa y su carisma en el escenario.

Nicole no solo era reconocida por su gusto por el canto. También era estudiante universitaria y una joven activa en el deporte. Practicaba voleibol y se destacaba por su disciplina. Personas cercanas a su familia señalaron que era hermana de la Señorita Circasia 2023, lo que hacía que su nombre fuera conocido en distintos espacios del municipio.

Su vida combinaba estudio, trabajo y música, y así lo reflejaban sus publicaciones en redes sociales, donde compartía ensayos, presentaciones y momentos de su rutina diaria.