Empate en los Premios Óscar 2026: estas son todas las veces que ha ocurrido en la historia

La 98.ª edición de los Premios Óscar, celebrada este 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood dejó un momento que no se olvidará debido a que en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real terminó con un resultado inesperado: un empate técnico que obligó a la Academia a entregar dos estatuillas doradas.

Tanto es así que las producciones galardonadas fueron The Singers y Two People Exchanging Saliva, marcando un hito en una ceremonia que rara vez ve divididos sus honores.

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A lo largo de casi un siglo de historia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas siempre busca que haya un solo ganador por categoría; sin embargo, este sistema no es infalible. Por lo cual, con lo ocurrido solo se han registrado siete empates en los casi 100 años de trayectoria de los premios.



¿Historia de los empastes en los Premios Óscar?

El primer caso ocurrió en 1932, en la categoría de Mejor Actor. En aquel entonces, Fredric March (El hombre y el monstruo) superó a Wallace Beery (El campeón) por un solo voto. No obstante, las reglas de la época estipulaban que una diferencia tan mínima se consideraba empate.

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Posteriormente, hubo que esperar hasta 1949 para presenciar el primer empate técnico real. En la categoría de Mejor Cortometraje Documental, las obras A Chance to Live y So Much for So Little recibieron exactamente la misma cantidad de votos, sin margen de interpretación.

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Sin embargo, el empate más recordado por el público en los Premios Óscar sucedió en 1968, cuando Barbra Streisand (Funny Girl) y Katharine Hepburn (El león en invierno) hicieron historia al empatar en la categoría de Mejor Actriz con 3,030 votos cada una.

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Después los empates se trasladaron a categorías técnicas y documentales cómo:

Los documentales Artie Shaw: Time Is All You've Got y Down and Out in America compartieron el premio en 1986.

y compartieron el premio en 1986. En Mejor Cortometraje de Ficción, el triunfo fue para Franz Kafka's It's a Wonderful Life y Trevor en 1994.

y en 1994. El último antecedente fue el empate entre Skyfall y La noche más oscura en la categoría de Mejor Edición de Sonido en el año 2012.



Con lo ocurrido en esta edición 98 de los premios, ya es el séptimo empate, aunque la Academia busca la precisión, cuando dos nominados alcanzan la cifra exacta de votos, el reglamento es claro: se deben entregar dos premios.