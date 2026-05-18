Colombia se despide de un puente festivo en 2026; Ley cancela fin de semana largo

Si eres de los que vive por y para los puentes festivos, hay noticias que te van a gustar y otras que te obligarán a replantear tus planes de viaje para el cierre de ese año.

La gran novedad es que, aunque el conteo total de días libres es generoso, uno de los fines de semana largos más esperados de la temporada decembrina simplemente no ocurrirá debido a la forma en que caen las fechas en el almanaque.

Te puede interesar: LINK de inscripción para la Universidad Distrital en pregrados Matrícula Cero; requisitos



Para entender por qué amamos tanto estos descansos, hay que recordar al "héroe sin capa" de los trabajadores colombianos: Raimundo Emiliani Román.



Este abogado y político fue el artífice de la Ley 51 de 1983, mejor conocida como la Ley Emiliani, la cual reformó el Código Sustantivo del Trabajo para trasladar la mayoría de los feriados a los días lunes.

Su objetivo era claro: impulsar el turismo nacional permitiendo que los empleados tuvieran tres días seguidos de descanso (sábado, domingo y lunes). Gracias a su gestión, hoy disfrutamos de lo que técnicamente conocemos como "puentes".

Puedes leer: ¿Tu apellido está en lista? Descubre cómo obtener la nacionalidad española desde Colombia

En 2026, la buena noticia es que Colombia tendrá un total de 18 festivos, lo que representa un día más que en 2025.

Publicidad

Este incremento se debe a una coincidencia que no se daba desde hace siete años: el 20 de julio, Día de la Independencia, caerá un lunes, permitiendo un descanso extendido en pleno mes de julio. Sin embargo, no todo es alegría para los viajeros.

El tradicional puente del Día de las Velitas, que suele marcar el inicio fuerte de la temporada de vacaciones de fin de año, se cancela para el 2026.

Publicidad

El 8 de diciembre caerá un martes, y al ser una fecha de carácter religioso que no se traslada, no habrá puente festivo, rompiendo la racha de descansos largos que se tuvo en años anteriores.

Festivos en Colombia 2026

De los 18 feriados previstos, 11 serán puentes festivos oficiales. Es fundamental que los trabajadores y empresas tengan en cuenta este calendario oficializado por el Ministerio de Hacienda para programar sus turnos y vacaciones.

Aquí te presentamos el desglose detallado para que no te pierdas nada:

Enero: Inicia con el jueves 1 (Año Nuevo) y el lunes 12 (Día de los Reyes Magos, que es puente).

Marzo: Contaremos con el lunes 23 por el Día de San José.

Abril: La Semana Santa será el jueves 2 y viernes 3 de abril.

Mayo: El viernes 1 es el Día del Trabajo y el lunes 18 es el puente de la Ascensión de Jesús.

Junio: Es el mes de los puentes, con el 8 (Corpus Christi), el 15 (Sagrado Corazón) y el 29 (San Pedro y San Pablo).

Julio: El esperado lunes 20 de julio por la Independencia.

Agosto: El viernes 7 (Batalla de Boyacá) y el lunes 17 (Asunción de la Virgen).

Octubre: Lunes 12, Día de la Raza.

Noviembre: Lunes 2 (Día de Todos los Santos) y lunes 16 (Independencia de Cartagena).

Diciembre: El martes 8 (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 (Navidad).

Es importante recordar que, según la Ley Emiliani, ciertos festivos como el 6 de enero o el 12 de octubre se trasladan al lunes siguiente cuando no caen en ese día.

No obstante, fechas patrias y religiosas específicas, como el 8 de diciembre, permanecen en su día original, lo que explica por qué en 2026 nos quedaremos sin ese anhelado fin de semana largo de "Velitas".