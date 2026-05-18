Así encontraron el carro en el que desaparecieron a Yulixa Toloza; ya hay dos capturados

El misterio que rodea la desaparición de Yulixa Toloza ha tomado un rumbo definitivo hacia el oriente del país. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la ubicación exacta del vehículo en el que la mujer fue vista por última vez tras salir de un centro estético en el sur de Bogotá.

El automóvil, un Chevrolet negro identificado con las placas UCQ 340, fue localizado en un sector residencial de la ciudad de Cúcuta, en plena zona fronteriza con Venezuela.

Puedes leer: Propietario del carro usado en caso Yulixa Toloza apareció; habló con las autoridades



Este hallazgo es una pieza fundamental para los investigadores que intentan reconstruir los pasos de quienes estuvieron con ella aquel miércoles 13 de mayo.

Lo que más ha llamado la atención de los peritos son ciertos detalles físicos en la estructura del carro.

Según imágenes exclusivas, el vehículo presenta aparentes marcas de color verde en diversas partes de su carrocería, un elemento que ahora es objeto de un minucioso análisis técnico.

Los expertos buscan determinar si estas señales tienen relación directa con el trayecto o si fueron realizadas para intentar cambiar la apariencia del automotor durante su huida hacia la frontera.

Publicidad

Actualmente, el carro permanece bajo custodia estricta de las autoridades, quienes realizan labores de peritaje en búsqueda de ADN y otros elementos materiales probatorios que den luz sobre el paradero de Yulixa.

La ruta que siguió este vehículo negro ha sido rastreada gracias a las cámaras de seguridad y los registros de peajes. Los investigadores establecieron que el automóvil salió de la capital del país a altas horas de la madrugada del jueves.

Publicidad

El primer registro importante se dio en un peaje a la 1:51 a. m., y apenas unos minutos después, a las 2:14 a. m., volvió a aparecer en el peaje El Roble, ubicado entre Sesquilé y Gachancipá, en el departamento de Cundinamarca.

Estos datos confirman que los ocupantes del vehículo emprendieron un viaje veloz y directo hacia el Norte de Santander.

En el marco de este operativo en Cúcuta, se confirmó la captura de dos personas de nacionalidad extranjera.

Puedes leer: Caso Yulixa Toloza: tres enfermeras citadas por la Fiscalía contaron todo

De acuerdo con la información obtenida, estas personas podrían ser judicializadas por delitos relacionados con la desaparición forzada y la alteración de elementos materiales probatorios.

Las autoridades sospechan que los responsables del hecho pretendían cruzar la frontera hacia Venezuela para evadir la justicia colombiana.

Publicidad

Mientras tanto, en Bogotá, el caso también ha tenido movimientos importantes, pues los trabajadores del centro estético Beauty Láser ya han rendido sus declaraciones ante la Fiscalía.

Un punto que ha generado gran impacto es la situación del establecimiento donde Yulixa fue vista por última vez.

Publicidad

La Secretaría de Salud confirmó que Beauty Láser no contaba con los permisos necesarios para realizar procedimientos invasivos como la lipólisis con láser, motivo por el cual el sitio fue sellado.

Además, se conoció un video impactante de las cámaras de seguridad del lugar, grabado a las 7:24 p. m., donde se observa a dos hombres sacando a Yulixa del centro estético tras su intervención.

Otro video muestra un momento angustiante en el que la mujer cae al piso y personal del lugar intenta levantarla para subirla a una camilla.

Por otro lado, el propietario del vehículo Chevrolet negro se presentó voluntariamente ante las autoridades para aclarar su situación.

Tras las primeras indagaciones, los investigadores han descartado, de momento, que este hombre tuviera una participación directa en la desaparición de la mujer.