Revelan causas del fallecimiento de joven que se tatuó en Expotatuaje Medellín

Juan Felipe Palacio Vélez, un joven de 26 años, murió días después de realizarse un tatuaje durante el evento Expotatuaje, una de las convenciones más reconocidas del país para amantes de la tinta y el arte corporal.

La situación ya es materia de investigación por parte de las autoridades de salud y también abrió múltiples preguntas alrededor de las condiciones en las que se habría realizado el procedimiento.

Puedes leer: Hallan cuerpo de mujer en caño de Funza: identificación y causas del accidente



Según se conoció, Juan Felipe asistió al evento realizado entre el 8 y el 10 de mayo en Medellín y decidió hacerse un tatuaje de gran tamaño en una de sus piernas.

El diseño era un mago y, de acuerdo con versiones conocidas hasta ahora, el trabajo debía completarse en varias sesiones.



El joven comenzó a sentirse mal después del tatuaje

Aunque inicialmente todo parecía normal, con el paso de los días la salud del joven comenzó a deteriorarse.

Familiares aseguraron que Juan Felipe empezó a presentar fiebre, dolores intensos y otros síntomas físicos que fueron empeorando rápidamente.

Publicidad

Según relataron medios de comunicación de Antioquia, el joven tuvo que regresar en varias ocasiones para continuar el tatuaje que cubría gran parte de su pierna.

Sin embargo, poco después su condición médica se complicó.

Publicidad

Dos días más tarde sufrió un paro cardíaco y fue trasladado de urgencia al Hospital General de Medellín, donde finalmente confirmaron su fallecimiento.

La madre habló sobre lo que dijeron los médicos

Las declaraciones de la familia aumentaron el impacto alrededor del caso.

La madre de Juan Felipe aseguró que los médicos le explicaron que todo estaría relacionado con una bacteria que habría provocado una grave infección en el organismo.

“Esto pasó por una sepsis de ese tatuaje. El tatuaje le provocó una bacteria. Al menos los médicos determinaron eso”, expresó la mujer en declaraciones conocidas por El Colombiano.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchas personas reaccionaron sorprendidas por lo ocurrido.

Puedes leer: Recorrido del carro en el que sacaron a Yulixa: pasó por dos peajes en plena madrugada

Publicidad

Expotatuaje se pronunció tras la muerte de Juan Felipe

Luego de conocerse el caso, los organizadores de Expotatuaje también reaccionaron públicamente.

A través de un comunicado lamentaron lo ocurrido y aseguraron estar dispuestos a colaborar con todas las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes.

Publicidad

Además, desde la Secretaría de Salud indicaron que el evento sí había pasado revisiones sanitarias antes de realizarse.

Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar exactamente qué ocurrió y si existieron factores adicionales relacionados con la atención recibida por el joven.