Banco de la República abre oferta laboral con experiencia mínima y contrato indefinido

Según los datos más recientes del DANE, la tasa de desocupación en marzo de 2026 se situó en un histórico 8,8%, marcando un hito al ser la primera vez desde 2001 que este mes registra una cifra de un solo dígito.

En este contexto de optimismo para los buscadores de oportunidades, el empleo Banco de la República se posiciona como una de las opciones más codiciadas para los profesionales del sector creativo y de las comunicaciones.

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La entidad ha captado la atención de miles de aspirantes al publicar una oferta laboral que combina dos beneficios difíciles de encontrar juntos en el mercado actual: un contrato a término indefinido y un requisito de experiencia mínima de apenas un año.



Esta convocatoria surge en un momento donde, a pesar de las tensiones económicas y los debates sobre la inversión extranjera, los ciudadanos priorizan mejorar su realidad profesional en instituciones de alto prestigio.

La vacante específica, identificada con el código 107-2026, es para el cargo de Profesional – Comunicaciones Internas y Gestión de Cambio.

Vacantes abiertas en el Banco de la República

Lo que hace a esta oferta especialmente atractiva para los jóvenes talentos es que está diseñada para personas que cuenten con títulos profesionales en áreas como:



Comunicación Social con énfasis en diseño gráfico

Comunicación Audiovisual

Comunicación y Diseño Digital

Diseño Gráfico

Comunicación Gráfica

El Banco busca perfiles integrales que no solo entiendan el mensaje, sino que sepan cómo proyectarlo visualmente de manera impactante.

En cuanto a la modalidad de trabajo, la entidad se adapta a las tendencias modernas ofreciendo el esquema de teletrabajo desde la ciudad de Bogotá.

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Esto permite a los colaboradores un equilibrio entre su vida personal y profesional, operando para una institución que reafirma constantemente su compromiso con la equidad, la diversidad y la inclusión.

Los requisitos técnicos son claros y exigen un manejo sólido de herramientas de vanguardia.

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El candidato ideal debe acreditar experiencia en roles de comunicación interna o diseño gráfico, habiendo participado en campañas, cubrimiento de eventos y creación de piezas audiovisuales.

Es indispensable el manejo avanzado de la suite Adobe en plataforma Windows, incluyendo programas esenciales como Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, After Effects e InDesign.

Además de la parte gráfica, el Banco de la República busca que su nuevo colaborador tenga competencias en endomarketing y comunicación organizacional.

Esto incluye la administración de canales internos, la gestión de plataformas de email marketing y el manejo de la identidad visual de la marca.

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Un punto clave en el perfil es el dominio de la plataforma Meta Business Suite para la publicación de contenidos online y el manejo de redes sociales, lo que demuestra que la entidad apuesta por una comunicación digital robusta y profesional.

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La redacción y la construcción de contenidos institucionales también forman parte del ADN de este cargo.

El profesional seleccionado tendrá el reto de acompañar a las diferentes áreas del Banco en procesos de comunicación y gestión del cambio, diseñando estrategias que fortalezcan la cultura interna de la organización.

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Esta es una oportunidad única para quienes desean integrarse a una institución que ofrece desafíos y experiencias retadoras, promoviendo activamente el desarrollo del talento nacional.

Con el desempleo bajando 0,8 puntos porcentuales frente al año anterior, aplicar a vacantes con este nivel de estabilidad y beneficios se convierte en la meta de muchos colombianos que buscan consolidar su carrera en el 2026.

Los interesados pueden encontrar el detalle de la oferta a través de la plataforma LinkedIn, donde el Banco ha centralizado el proceso de recepción de hojas de vida para este perfil creativo.