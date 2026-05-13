Inscribirse a Mi Casa en Bogotá: fechas y requisitos de los nuevos subsidios de vivienda

La Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, presentó oficialmente la estrategia Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar. Este ambicioso plan, coordinado por la Secretaría Distrital del Hábitat, habilitará más de 9.000 subsidios de vivienda destinadas a las familias de la capital.

El programa busca brindar acompañamiento integral en todas las etapas del proceso habitacional, cubriendo desde el ahorro programado inicial hasta el cierre financiero de la compra o el mejoramiento de las estructuras existentes.

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Para las personas interesadas en asegurar un cupo, la administración distrital definió un cronograma exacto con las fechas de postulación e inscripción para cada modalidad de subsidio.

Calendario de fechas para inscripción a subsidios

La hoja de ruta de la Secretaría del Hábitat establece convocatorias específicas durante los meses de mayo y junio:



Mejora tu Casa (Localidad de Engativá): Las postulaciones estarán abiertas los días 14, 15 y 16 de mayo. Este subsidio está dirigido a viviendas que requieran arreglos prioritarios en pisos o estructuras internas. Se suma a los procesos ya adelantados en Suba Rincón durante el mes de abril.



Las postulaciones estarán abiertas los días Este subsidio está dirigido a viviendas que requieran arreglos prioritarios en pisos o estructuras internas. Se suma a los procesos ya adelantados en Suba Rincón durante el mes de abril. Ahorro para mi Casa: La convocatoria se abrirá el 19 y 20 de mayo, ofreciendo un total de 1.500 cupos disponibles. En esta modalidad, el Distrito otorgará un incentivo económico de hasta $13.026.733, valor que se distribuirá en 12 pagos mensuales fijos. El dinero está destinado a cubrir costos de arriendo mientras las familias consolidan el capital de su cuota inicial.



La convocatoria se abrirá el ofreciendo un total de 1.500 cupos disponibles. En esta modalidad, el Distrito otorgará un incentivo económico de hasta $13.026.733, valor que se distribuirá en 12 pagos mensuales fijos. El dinero está destinado a cubrir costos de arriendo mientras las familias consolidan el capital de su cuota inicial. Arriendo temporal solidario: Se habilitará los días 10 y 11 de junio con 700 cupos disponibles. Está diseñado exclusivamente para brindar apoyo económico en el pago del alquiler a hogares vulnerables que certifiquen ingresos mensuales de hasta un salario mínimo.

Subsidios para cierre financiero e inmuebles

Para los ciudadanos que se encuentran avanzados en los trámites de adquisición de vivienda nueva, el programa ‘Reactiva tu Compra’ ofrece 2.000 cupos de subsidio habitacional. Su propósito central es otorgar un último impulso financiero que destrabe el proceso legal y facilite la escrituración definitiva del inmueble.

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Inscripciones para la Gran Feria de Vivienda 2026

El evento principal de la estrategia será la Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026, programada para llevarse a cabo del 2 al 4 de julio. El espacio congregará en un solo recinto a 29 constructoras, 12 entidades financieras de crédito y 5 cajas de compensación familiar.

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Para asistir a las jornadas de la feria, la Secretaría del Hábitat exige una inscripción virtual previa y obligatoria.

El enlace de registro en línea estará habilitado desde el 20 de mayo hasta el 1 de junio a través de las plataformas digitales del Distrito.

Los ciudadanos pueden verificar los estados de postulación, consultar requisitos técnicos e informarse de manera oficial ingresando directamente al portal de la Secretaría Distrital del Hábitat o comunicándose con la línea telefónica gratuita de atención ciudadana 195