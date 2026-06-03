Los jóvenes de 18 a 24 años que recibirán dinero extra en junio; iniciaron consignaciones

El Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, ha anunciado oficialmente el inicio de los pagos correspondientes al ciclo 5 de 2026 del programa Jóvenes en Paz.

Esta iniciativa, que busca brindar una mano amiga a quienes habitan en los territorios con mayores niveles de violencia, inicia su proceso de distribución de recursos este 3 de junio.

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Para este periodo, la entidad ha destinado una inversión considerable que supera los 6.270 millones de pesos (específicamente 6.272 millones), con el objetivo de seguir fomentando la paz y la legalidad en el país.



¿Cuándo se entrega el ciclo 5 de Jóvenes en Paz y quiénes lo reciben?

Para este quinto ciclo, la transferencia monetaria será abonada a un total de 5.704 jóvenes en todo el territorio nacional.

Es importante que sepas que estos pagos no se realizan de forma aleatoria; los recursos llegan a aquellos participantes que han cumplido estrictamente con los compromisos de participación establecidos por el programa.

La fecha clave que debes anotar es el 3 de junio, día en que se inicia el abono de las transferencias. Pero las buenas noticias no terminan ahí.

Si por alguna razón estás esperando que el programa se ponga al día con los pagos de este año, Prosperidad Social ha adelantado que a finales de junio se llevará a cabo la entrega del ciclo 6.

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Esto permitirá que la entidad logre nivelar el calendario de transferencias del 2026, asegurando que recibas tu apoyo de manera oportuna.

Como beneficiario, tu responsabilidad es mantenerte conectado con la información oficial. La entidad te invita a utilizar sus canales de comunicación para verificar fechas exactas y otras orientaciones que puedan surgir durante el proceso.

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¿En qué consiste el programa Jóvenes en Paz y qué compromisos exige?

Si aún tienes dudas sobre el funcionamiento de este beneficio, es fundamental entender que Jóvenes en Paz es un programa liderado por el Ministerio de Igualdad.

Su propósito central es generar una ruta de atención integral para jóvenes de entre 14 y 28 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad. No es solo un apoyo económico; es una estrategia para garantizar tus derechos y ofrecerte nuevas oportunidades de vida.

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El programa busca, mediante el esfuerzo conjunto de varias entidades, lograr tres objetivos principales:

Contribuir a romper los ciclos de violencia en las comunidades más frágiles.

Favorecer que te desvincules de dinámicas criminales que puedan poner en riesgo tu futuro.

Promover tu acceso a oportunidades reales en el ámbito educativo, laboral y social.

Ahora bien, debes tener muy claro que este apoyo funciona bajo la modalidad de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC).