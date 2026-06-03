Pago de Renta Ciudadana se retrasa en junio; confirman nueva fecha para reclamar subsidio

El Gobierno Nacional confirmó que el inicio del tercer ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, que originalmente estaba previsto para el 3 de junio, ha sufrido un retraso significativo.

Esta noticia afecta directamente a más de 700.000 hogares en todo el territorio nacional, quienes ahora deberán ajustar sus presupuestos ante la nueva fecha estipulada por las autoridades.

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¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Devolución del IVA en junio de 2026?

Debido a cambios en el proceso de liquidación, Prosperidad Social anunció que las transferencias comenzarán finalmente el próximo 16 de junio.



Aunque la espera se extiende casi dos semanas más de lo previsto, el Gobierno asegura que el proceso se completará para todos los beneficiarios habilitados.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, salió al paso de las dudas y explicó la razón técnica detrás de esta decisión. Según el funcionario, el aplazamiento se debe a que aún falta información crucial por parte de la Registraduría Nacional.

Específicamente, se requiere completar la verificación de supervivencia de los beneficiarios, un requisito indispensable para que el sistema de subsidios pueda liquidar los pagos de manera transparente y correcta.

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¿Quiénes reciben el pago de hasta 500 mil pesos y dónde cobrar?

Este ciclo de pagos está diseñado para llegar a la población más vulnerable del país. Las transferencias, que pueden alcanzar montos de hasta $500.000, están destinadas principalmente a:

Hogares en situación de pobreza extrema, según los datos del Sisbén.

Familias monoparentales con niños y niñas menores de seis años.

Personas con discapacidad que requieren un cuidado permanente.

Es fundamental que sepas que para este año 2026 hubo un cambio importante en la logística de entrega. Olvídate del Banco Agrario o Efecty, pues el Gobierno confirmó que los pagos ahora serán entregados por la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros.

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Para facilitarte el proceso, se han dispuesto más de 31.000 puntos de atención distribuidos en 1.108 municipios del país. Esto significa que, una vez llegue el 16 de junio, tendrás una amplia red de cobertura para reclamar tu subsidio de manera segura.

Mantente atento a los canales oficiales de Prosperidad Social para verificar si tu hogar está incluido en este ciclo y recuerda que, aunque el retraso genera preocupación, la fecha del 16 de junio ya es el compromiso oficial para el inicio de la dispersión de los recursos.